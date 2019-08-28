Двух миллионов хватило на три года Директор оборонного завода признался в подкупе ФСБ

В Воронежской области суд готовится вынести приговор исполнительному директору 711-го Авиационного ремонтного завода (711-й АРЗ, Борисоглебск) Александру Волосу, который в прошлом году пытался подкупить капитана ФСБ. За 2 млн руб. он рассчитывал замять проверку исполнения гособоронзаказа, однако при передаче денег был взят с поличным. Гособвинение сначала просило для директора штраф, соразмерный взятке, а после — три года колонии.

Как стало известно “Ъ”, в Борисоглебском городском суде прошли прения по уголовному делу о покушении на дачу особо крупной взятки сотруднику военной контрразведки ФСБ России (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Подсудимый Александр Волос полностью признал вину. Прокуратура запросила для него три года колонии строгого режима без дополнительного наказания, уточнили в суде.

По версии гособвинения, в сентябре 2018 года военная прокуратура Воронежского гарнизона организовала на 711-м АРЗ проверку, которая вскрыла финансовые нарушения при исполнении гособоронзаказа на ремонт и обслуживание наземной техники связи и авиационного вооружения, а именно нецелевое расходование средств. Узнав об этом, Александр Волос попытался «не допустить выявления и документирования этих фактов» и предложил проводившему проверку оперативнику — прикомандированному капитану военной контрразведки ФСБ — взятку 1 млн руб. Когда тот отказался, директор выждал два дня и принес в кабинет ревизора уже 2 млн руб. Там он был задержан с поличным оперативной группой управления ФСБ России по объединениям дальней и воднотранспортной авиации.

В ходе предварительного следствия Александр Волос полностью отрицал вину, его защита называла ситуацию «чистой провокацией»: якобы за год контрразведчик инициировал «22 надуманные проверки» и подталкивал подсудимого к преступлению. «Ситуацию спровоцировал "смершевец", который сам предлагал как-то "решить вопрос"»,— утверждал адвокат Сергей Жеребятьев. Однако уже в ходе суда позиция главы 711-го АРЗ изменилась, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По ходатайству следствия на активы господина Волоса, в том числе 4,7 млн руб. на счете, Toyota RAV4, участки и жилье, был наложен арест.

«Вина у него, конечно, есть. Но суд, надеюсь, примет во внимание все обстоятельства,— считает теперь господин Жеребятьев.— Волос — полковник, воин-интернационалист, награжденный орденами и медалями». По словам адвоката, первоначально прокуратура требовала для подсудимого наказание в виде штрафа 2 млн руб., однако чуть позже изменила свою позицию и ходатайствовала о дополнительных прениях. В итоге гособвинение остановилось на трех годах колонии. Последнее слово Александра Волоса назначено на 2 сентября.

Андрей Прах, Воронеж