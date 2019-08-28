ЛСР сменила ориентиры

ЛСР, выйдя из проекта освоения южной части бывшей территории ЗИЛа, начала активно искать новые площадки в Москве. Сейчас группа рассматривает возможность застройки жильем промзоны в районе Верхние Лихоборы на севере столицы. Стоимость участка может превысить 2 млрд руб. Учитывая, что отрасль перешла на эскроу-счета, такие траты сейчас могут позволить лишь несколько компаний, в том числе ЛСР.

ЛСР договаривается о покупке 4,4 га в промзоне в Ильменском проезде, владение 4 между станциями метро «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Москвы, рассказал “Ъ” один из застройщиков и брокер по продаже недвижимости. Информацию о переговорах подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к компании. В ЛСР от официальных комментариев отказались. По указанным в базе «СПАРК-Интерфакс» телефонам ЗАО «МНПО "Мостонап"» (обладатель прав аренды участка) никто не отвечал. Эта компания на 13% принадлежит «Эксим ойл», еще 87% принадлежат неназванным физлицам.

Группа ЛСР создана в 1993 году. Основной владелец — экс-сенатор Андрей Молчанов. Выручка группы по МСФО в 2018 году — 146,4 млрд руб., прибыль — 16,2 млрд руб. По оценке Knight Frank, на 31 декабря 2018 года портфель недвижимости холдинга составил 7,8 млн кв. м.

Участок в Ильменском проезде находится в аренде у «Мостонапа» на 49 лет и должен использоваться для производства товаров народного потребления. Но арендатор использовал площадку под автосервис и спортивный бар, что вызвало недовольство у департамента имущества Москвы. Это следует из материалов арбитражного суда. Весной 2019 года департамент взыскал с «Мостонапа» за нецелевое использование участка 4,9 млн руб. В материалах дела указывается, что кадастровая стоимость 4,4 га в Ильменском проезде составляет 474 млн руб.

Рыночная стоимость участка в несколько раз больше — партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает актив в 2–2,5 млрд руб. Деньги на новые площадки у ЛСР есть: в июне этого года компания продала группе «Эталон» свои 50% в проекте по освоению южной части территории бывшего ЗИЛа. В декабре 2015 года стоимость всего проекта оценивалась в 34,2 млрд руб.

По словам одного из собеседников “Ъ”, в Ильменском проезде ЛСР намерена построить жилье, но сделка может быть закрыта после того, как «Мостонап» приведет в порядок документацию по площадке. По подсчетам управляющего партнера «Метриума» Марии Литинецкой, на участке возможно строительство 110 тыс. кв. м жилья, а объем инвестиций превысит 10 млрд руб. «Здесь можно построить и 130 тыс. кв. м, а затраты на проект составят 6–7 млрд руб.»,— отмечает господин Сергунин. По его прогнозам, на старте продаж стоимость квартир в будущем жилом комплексе может начинаться от 170 тыс. руб. за 1 кв. м, средневзвешенная цена будет около 215 тыс. руб. за 1 кв. м. Госпожа Литинецкая называет такие цифры — 145 тыс. руб. за 1 кв. м без отделки и 165 тыс. руб. за 1 кв. м с учетом ремонта.

Сейчас из-за новых правил привлечения средств дольщиков через эскроу-счета и использования проектного финансирования у большинства девелоперов не окажется свободных средств на покупку новых площадок, прогнозирует председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Поэтому, продолжает она, серьезные приобретения могут позволить себе только системообразующие застройщики, они могут продолжить строительства жилья без эскроу-счетов.

Ранее федеральные власти разработали критерии системообразующих компаний отрасли. Например, общая площадь строящегося жилья должна быть не менее 4 млн кв. м и компания должна работать в четырех регионах страны. Пока этот список невелик, туда вошли в том числе ЛСР и ПИК, которая также в последнее время активно ищет новые площадки.

Халиль Аминов, Елизавета Макарова