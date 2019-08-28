РСХБ не хватает на село

Во втором квартале года Россельхозбанк (РСХБ) заработал более 3 млрд руб., что стало одним из лучших квартальных результатов за последние годы. В результате капитализации прибыли и получения от государства 15 млрд руб. РСХБ по итогам первого полугодия смог увеличить собственный капитал на 11,8%. Но госбанк ведет переговоры с акционерами о выделении в этом году новых средств в капитал, которые позволят ему обеспечить необходимый рост кредитования АПК. По мнению экспертов, речь может идти о 5–15 млрд руб.

РСХБ опубликовал отчетность по международным стандартам (МСФО) по итогам первого полугодия 2019 года. За отчетный период чистая прибыль банка составила 3,6 млрд руб. против символической прибыли 200 млн руб. за аналогичный период прошлого года. При этом основную часть прибыли обеспечил банку второй квартал, когда чистая прибыль составила 3,06 млрд руб.

Обеспечили рост прибыли как доходы от кредитования, так и комиссии. По словам аналитика Газпромбанка Андрея Клапко, во втором квартале РСХБ в отличие от Сбербанка и ВТБ удалось практически не допустить роста стоимости фондирования — она осталась на уровне 6,2–6,3% — за счет сокращения средств корпоративных клиентов и замены их средствами граждан. «При этом банк показал рост доходности кредитов, что привело в итоге к росту чистой процентной маржи с 1,9% в первом квартале до 2,3% во втором квартале»,— продолжает господин Клапко. Чистый комиссионный доход по итогам первого полугодия 2019 года был увеличен на 3,6%, до 10,3 млрд руб. «Поддержку прибыли оказало и снижение объема отчислений в резервы, так, стоимость риска (отношение отчислений в резервы к кредитам.— “Ъ”) снизилась с 1,5% по итогам первого квартала до 1,2% на конец полугодия»,— указывает аналитик.

При этом в первом полугодии РСХБ наращивал корпоративный кредитный портфель с опережением рынка. Так, объем кредитов у банка вырос на 5,1%, до 1,95 трлн руб. В то время как в целом по банковскому сектору в первом полугодии 2019 года рост объема корпоративных кредитов составил символические 0,2%. Объем кредитов гражданам РСХБ за полугодие увеличил на 3,3%, до 448,7 млрд руб. «Основным приоритетом для РСХБ по-прежнему остается системная поддержка российских аграриев, а с прошлого года мы сделали акцент еще и на росте экспорта продукции АПК»,— уточнил первый зампред правления РСХБ Кирилл Левин.

Способствовал такому росту в том числе полученный банком во втором квартале очередной взнос в уставный капитал от государства в размере 15 млрд руб.

На 30 июня 2019 года собственный капитал РСХБ составил 169,7 млрд руб. против 151,7 млрд рублей на конец 2018 года (+11,8%). Рост обеспечен как докапитализацией банка, так и капитализацией прибыли.

Впрочем, несмотря на получение во втором квартале первой за долгое время ощутимой прибыли, РСХБ рассчитывает на получение от государства дополнительных вливаний в капитал. Так, по словам господина Левина, сейчас банк ведет переговоры с акционером об очередном пополнении капитала в этом году. «Это необходимо для обеспечения запланированного роста кредитования АПК»,— отметил он, не указав планов по росту и объему обсуждаемой докапитализации.

По мнению экспертов, для сохранения темпов роста корпоративного кредитования во втором полугодии на уровне первого, с учетом того, что банк не раскрывает уровень проблемных кредитов, объем докапитализации может составить не менее 5 млрд руб. «Не имея всех исходных параметров, назвать точную сумму затруднительно,— говорит аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.— Но исходя из основных показателей сохранения темпов роста кредитования во втором полугодии, речь может идти о сумме 5–15 млрд руб.».

Ксения Дементьева