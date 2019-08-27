ЦИК Абхазии огласил окончательные результаты первого тура выборов президента

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба получил 24,83% в первом туре выборов нового главы республики, сообщила Центральная избирательная комиссия республики по итогам подсчета 100% бюллетеней.

Лидер опозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния получил 21,91% голосов. Явка избирателей составила 65,18%.

Господа Хаджимба и Квициния проходят во второй тур голосования. Он пройдет 8 сентября.

Всего в выборах участвовало девять кандидатов. Необходимость проведения второго тура объясняется тем, что никому из них не удалось набрать более половины голосов избирателей.

Подробнее о выборах в Абхазии, читайте в публикации “Ъ” «Абхазия голосует дважды».