Вертолету «Ансат» добавят президентского лоска

Холдинг «Вертолеты России» и автомобильный институт НАМИ представили модификацию вертолета «Ансат» в стиле президентского автомобиля. Главное отличие от прототипа — салон повышенной комфортности, как и у седана, выполнен из светлой кожи. Президентский «Ансат» может перевозить пять человек и двух членов экипажа, дальность полета — более 500 км.

Главные преимущества «Ансата» — цена и надежность, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, он увидел новый вертолет на авиасалоне: «Вертолет “Ансат” уже находится в эксплуатации не первый год. Отзывы о нем и военных, и гражданских достаточно хорошие. Это тихий, легкий в управлении, скоростной вертолет. И, конечно же, логично было именно на его базе создать бизнес-версию, оснастив ее пассажирским салоном от разработчика Aurus. По сути, это тот же самый вертолет, но он оснащен специальным салоном, индивидуальным освещением, вентиляцией, мини-баром, столиком и так далее, то есть всем, что присуще бизнес-автомобилям.

Такое сочетание наземной и воздушной техники будет интересным комплексным предложением».

Сейчас в эксплуатации находится более 80 вертолетов «Ансат», его активно используют в санавиации. Как подчеркивают в холдинге «Вертолеты России», около 20 машин везут в Китай, общее же число заказов превышает 100. Сколько будет стоить «Ансат» с салоном Aurus, пока неизвестно: он проходит испытания. Однако покупать такой вертолет для личного использования вряд ли можно, его летный час обходится слишком дорого, говорит представитель компании «Хелипорт», бизнесмен Александр Хрусталев: «То, что было представлено, это, конечно, круто, но есть много других ателье, которые сделают не хуже, а Aurus еще должен утвердить свой бренд, доказать свое качество. Я бы не брал этот вертолет ни при каких обстоятельствах, потому что его себестоимость намного выше, чем у аналогов, которые принадлежат европейцам, американцам — Bell, Eurocopter или Agusta.

Этот вертолет купит только тот, кто особо не считает деньги, в данном случае это государство».

Вряд ли продажи вертолета «Ансат» будут большими, западные производители предлагают более привлекательные машины, считает директор компании «Инфомост» Борис Рыбак: «Довольно странный выбор, потому что обычно для VIP-конфигурации используют тяжелый или средний вертолет, “Ансат” же легкий, пожалуй, первый за очень много лет. Иностранные аналоги люкс-вертолетов находятся обычно в категории, к которой в России относится семейство Ми-8, потому что необходимо пространство, место для размещения всех диванов, столов, развлекательного оборудования и других удобств».

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Как подчеркнули представители холдинга «Вертолеты России», заказы на вертолет «Ансат» в конфигурации Aurus будут принимать только после того, как завершатся его испытания.