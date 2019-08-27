Мантуров считает преждевременным говорить о покупках Турцией российских истребителей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с российским вооружением, но о подписании контрактов говорить преждевременно, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «О покупках говорить пока рано, было ознакомление»,— сказал журналистам на авиасалоне МАКС-2019 (цитата по «Интерфаксу»). В частности, господин Эрдоган заинтересовался истребителем Су-57 и возможностью его покупки.

Президент Турции спросил, можно ли его приобрести, на что президент России Владимир Путин ответил: «Можете купить». После этого оба президента рассмеялись. Глава Минпромторга России Денис Мантуров добавил, что купить Су-57 можно «чуть попозже».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что представители армии страны изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Первая партия C-400 была отправлена 12 июля. Господин Эрдоган заявил ранее, что страна готова искать альтернативы F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять. Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».