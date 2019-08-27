Иску сократили неустойку С ФСС взыскали за просрочку страховой выплаты после гибели артиста из Удмуртии в авиакатастрофе

Верховный суд Удмуртии рассмотрел дело жителя республики Равиля Закирова, который потерял сына в авиакатастрофе, произошедшей в конце декабря 2016 года. Тогда во время крушения погибли артисты ансамбля имени Александрова, одним из которых был сын истца. Господин Закиров подавал иск о взыскании неустойки почти в полмиллиона рублей за просрочку страховой выплаты в размере 1 млн руб., который он хотел получить из-за потери сына. Инцидент был квалифицирован как несчастный случай на производстве. Верховный суд Удмуртии удовлетворил иск жителя Удмуртии, однако почти в два раза уменьшил сумму неустойки. Адвокат истца с таким решением Верховного суда республики «не совсем согласна». Эксперты считают, что в случае, если истец подаст кассационную жалобу, вероятнее всего, она будет отклонена.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Удмуртии удовлетворила иск жителя Удмуртии Равиля Закирова к московскому региональному отделению Фонда социального страхования о взыскании неустойки за просрочку страховой выплаты, которую господин Закиров хотел получить за потерю сына в результате громкой авиакатастрофы, произошедшей несколько лет назад.

25 декабря 2016 года самолет ТУ-154 Минобороны России, вылетевший из аэропорта Сочи, потерпел крушение, находившиеся на борту самолета пассажиры — артисты ансамбля имени Александрова, российские журналисты, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка, в том числе сын истца – артист хора указанного ансамбля, погибли.

«Решением Устиновского районного суда Ижевска установлен факт нахождения истца на иждивении сына. Истец обратился в отделение ФСС о назначении страхового обеспечения, в размере 1 млн руб. Ответчик выплатил истцу часть единовременной страховой выплаты в размере 500 тыс. руб. Отказ в выплате всего размера страховой выплаты ответчик мотивировал поступлением заявления о выплате страхового возмещения от матери погибшего»,— говорится в опубликованном решении Устиновского районного суда Ижевска.

При этом, истец, ссылаясь на письмо ФСС, отмечал, что при подтверждении лицами права на страховые выплаты после того, как единовременная страховая выплата была назначена и выплачена другим членам семьи, обратившимся за ее назначением, эти лица вправе потребовать свою долю единовременной страховой выплаты с лиц, получивших ее.

Впоследствии ответчик выплатил оставшуюся часть страховой выплаты в размере 500 тыс. руб. «Однако в связи с несвоевременным неисполнением обязательства по выплате страхового возмещения, ответчик несет обязанность по уплате неустойки, предусмотренной п.8 ст.15 ФЗ №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в заявленном размере»,— сказано в решении суда первой инстанции.

В результате ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение Устиновского районного суда, пояснив, что при первоначальном обращении истец представил не полный пакет документов, необходимых для единовременной выплаты, а также неверно был установлен период начисления неустойки. Как поясняется в решении суда, истцом не была представлена копия трудовой книжки с записью об увольнении, из содержания которой можно было сделать вывод о нахождении погибшего в день гибели с ФГКУ «Ансамбль Александрова» Минобороны России в трудовых отношениях.

Однако исследовав перечень документов, представленных истцом с заявлением о выплате страхового возмещения, Верховный суд Удмуртии постановил, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что представленных документов было достаточно для назначения выплаты. При этом отсутствие недостающих, по мнению ответчика, документов, не явилось препятствием для того, чтобы в нужный срок произвести единовременную выплату.

Вместе с тем судебная коллегия Верховного суда частично согласилась с доводом ответчика о неверном периоде начисления неустойки. «По настоящему спору должником является некоммерческая организация при осуществлении ею не приносящей доход деятельности. Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции оставил без внимания данное обстоятельство, при том, что в указанной ситуации уменьшение неустойки допустимо по инициативе суда»,— отмечается в решении Верховного суда республики.

В результате судебная коллегия уменьшила размер неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты до 250 тыс. руб., отметили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии. В остальной части решение суда первой инстанции Верховный суд Удмуртии оставил без изменения.

Адвокат истца Вероника Гатина, пояснила корреспонденту “Ъ-Удмуртия”, что с таким решением Верховного суда республики она «не совсем согласна». «Да, пени взысканы с ответчика, но не в полном объеме. Нами был заявлен иск о взыскании неустойки за просрочку страховой выплаты более чем за 150 дней. Суд первой инстанции согласился с нами и взыскал неустойку с Фонда социального страхования в полном объеме»,— пояснила госпожа Гатина.

По ее словам представители ФСС в суде первой инстанции не заявляли об уменьшении неустойки, а Верховный суд Удмуртии счел неустойку, взысканную судом первой инстанции, несоразмерной последствиям нарушения обязательства, и по этой причине снизил ее почти в два раза.

По мнению адвоката, партнера юридической компании BMS LawFirm Дениса Фролова, организации зачастую злоупотребляют своими правами и отказывают в страховых выплатах по надуманным основаниям.

«Страховые компании рассчитывают на то, что не все граждане будут отстаивать свои интересы в судебном порядке, так как это долго и трудно, учитывая, что далеко не все разбираются в том, как устроен судебный процесс. Это также затратно, так как приходится платить юристам, и страховые компании этим пользуются в своих интересах»,— пояснил адвокат.

Он также отметил, что сейчас у истца есть право подать кассационную жалобу в президиум Верховного суда Удмуртии либо обратиться с жалобой в Верховный суд России, однако господин Фролов считает, что данная жалоба будет отклонена. «У кассационной инстанции нет полномочий оценивать фактические обстоятельства дела – это прерогатива первой и апелляционной инстанций. Соответственно, ни Президиум Верховного суда Удмуртия, ни Верховный суд России не занимаются оценкой фактических обстоятельств и переоценкой доказательств, которые представлены в материалах дела; к их функциям относится поиск фундаментальных нарушений в применении нижестоящими судами норм права»,— добавил эксперт.

Оксана Мымрина