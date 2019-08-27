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Фото: Коммерсантъ FM

Не школой единой?

Подкаст «Школа жизни», выпуск 3

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Какие ошибки родители совершают при выборе школы? Действительно ли нужны обязательно драмкружок и кружок по фото? И готовит ли школа детей к тому, что происходит за ее стенами? Ответы на эти вопросы в новом выпуске подкаста «Школа жизни» Андрей Галиев ищет вместе с Сергеем Казарновским, заслуженным учителем России, директором центра образования №686.


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