Не школой единой?

Какие ошибки родители совершают при выборе школы? Действительно ли нужны обязательно драмкружок и кружок по фото? И готовит ли школа детей к тому, что происходит за ее стенами? Ответы на эти вопросы в новом выпуске подкаста «Школа жизни» Андрей Галиев ищет вместе с Сергеем Казарновским, заслуженным учителем России, директором центра образования №686.

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