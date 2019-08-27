В Орловской области планируют отремонтировать 1068 домов за 9 млрд рублей

В Орловской области планируется капитально отремонтировать 1068 домов за 2021-2023 годы. Соответствующие целевые показатели приводит пресс-служба правительства региона со ссылкой на краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Согласно документу, в 2021 году в регионе отремонтируют 411 многоквартирных домов, в 2022 году — 326, в 2023 году — 331. На эти цели будет направлено порядка 9,3 млрд руб. взносов на капремонт из суммы, образованной ежемесячными выплатами жителей региона. В 2021 году объем финансирования должен составить порядка 2 млрд руб., в 2022-м — более 2,8 млрд руб., в 2023-м — свыше 4,5 млрд руб.

Валерия Розбот