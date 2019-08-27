Мэра Воронежа включили в совет по развитию местного самоуправления при президенте РФ

Глава Воронежа Вадим Кстенин включен президентом РФ Владимиром Путиным в состав совета по развитию местного самоуправления. Председателем совета является сам президент, в его состав наряду с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым входят его заместители, министры и другие чиновники, члены и председатели профильных комитетов обеих палат Федерального собрания. В региональную часть включены высшие должностные лица исполнительной и законодательной власти ряда субъектов федерации, в муниципальную — руководители органов местного самоуправления: главы городов и городских округов, муниципальных районов, сельских поселений.

Совет является совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. Вадим Кстенин считает, что участие в совете — «хорошая возможность инициировать изменения в действующее законодательство с учетом муниципальной специфики», что «позволит придать новый импульс развитию муниципальных образований». Других представителей черноземных муниципалитетов в составе совета нет.

Валерия Розбот