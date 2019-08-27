Дрезденский бал и День знаний ограничат движение в центре Петербурга

В связи с проведением Дрезденского бала в центре Петербурга в ближайшие выходные ограничат движение транспорта. В частности, на период с 00:00 29 августа до 00:00 2 сентября на площади Искусств и Инженерной улице — на участке от набережной канала Грибоедова до Итальянской улицы, д. 7 движение будет полностью прекращено.

Также с 00:00 31 августа до 03:00 1 сентября введут запрет остановки автотранспорта на площади Искусств и Инженерной улице — на участке от площади Искусств до Садовой улицы. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, 2 сентября, в связи с проведением ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний, с 10:00 до 12:00 для автомобилистов перекроют набережную Лейтенанта Шмидта от 20-21-й линий В.О. до 22-23-й линий В.О.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на Васильевском острове в ближайшие несколько дней также будут перекрывать движение из-за церемонии посвящения в курсанты учащихся Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова.