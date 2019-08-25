На Васильевском острове перекроют движение из-за церемонии посвящения в курсанты

В связи с проведением в Петербурге генеральной репетиции и торжественного ритуала приведения к военной присяге курсантов Военно-морской академией им. Н.Г. Кузнецова на Васильевском острове введут временные ограничения движения транспорта. В частности, в понедельник и среду, 26 и 28 августа, с 11:00 до 13:00, а также в субботу, 31 августа, с 09:00 до 12:00 будет полностью прекращено движение по набережной Лейтенанта Шмидта — от 10-11-й линий до 12-13-й линий В.О. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за продолжающегося ремонта набережной реки Фонтанки в Центральном районе Петербурга ограничение движения транспорта на участке от площади Ломоносова до Лештукова моста (правый берег) сохранится до 1 октября.