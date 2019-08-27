Белгородский растениеводческий актив «Промагро» увеличил выручку за полгода

Белгородское ПАО «Агрофирма “Роговатовская нива”» (входит в холдинг «Промагро» Константина Клюки) в первом полугодии 2019 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 37 млн руб. против убытка годом ранее. Такие данные приводятся ежеквартальном отчете компании. При этотм выручка общества за январь — июнь 2019-го также увеличилась, составив 55,7 млн руб. против 30,88 млн руб. за тот же период 2018-го. При этом себестоимость продаж уменьшилась в 1,3 раза, составив 19,6 млн руб., что и позволило агрофирме значительно увеличить доналоговую прибыль (почти в 42 раза) и получить чистую прибыль.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Агрофирма “Роговатовская нива”» зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. В 2018 году выручка общества составила 474,6 млн руб., чистая прибыль — 155,7 млн руб. Гендиректор — Сергей Мерецкий.

О том, зачем холдинг купил 30 тыс. га земли у «Краснодарзернопродукта»,— в публикации “Ъ-Черноземье” «“Промагро” запасает корма».

Мария Старикова