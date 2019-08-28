Прокуроры вышли на переходы

Прокуратура проводит масштабные проверки во всех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР). Она обеспокоена «массовыми злоупотреблениями при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017–2019 годах. В результате речь может идти и о пересмотре итогов последних переходных кампаний. Однако тогда перед властями встанут масштабные технологические и политические вопросы, которые решить чрезвычайно сложно, полагают эксперты.

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура в июле разослала региональным прокурорам задание «О проверке исполнения законодательства при реализации территориальными органами ПФР и НПФ функций по социальному обеспечению граждан». С документом ознакомился “Ъ”, его подлинность подтверждается запросами региональных прокуратур в офисы нескольких НПФ (с ним также ознакомился “Ъ”, их аутентичность подтвердили в одном из фондов). Генпрокуратура отмечает, что обобщенная информация «свидетельствует о массовых злоупотреблениях при переводе пенсионных накоплений граждан в НПФ». В частности, «использование поддельных записей о совершении нотариальных действий по удостоверению подписей» граждан и доверенностей. Кроме того, «по версии прокуроров, источником информации о персональных данных граждан являлись работники ПФР, которыми на возмездной основе» был обеспечен доступ к ним агентов фондов. Прокуроры должны проверить деятельность частных фондов за 2017–2019 годы, а результаты должны быть представлены до 6 сентября. В Генпрокуратуре не ответили на запрос “Ъ”.

В интервью председатель правления ПФР Антон Дроздов подтверждал проведение проверки в исполнительной дирекции фонда, а также говорил, что «сейчас проверка идет» в территориальных органах ПФР (см. “Ъ” от 12 августа). Проверки проходят в большинстве НПФ, заявили “Ъ” топ-менеджеры, контрагенты фондов, а также работники пенсионных СРО. «Должны быть проверены все частные фонды»,— утверждал человек, знакомый с планами прокуратуры. В ходе проверок НПФ и ПФР проверяется операционная деятельность фондов, в том числе и процесс инвестирования частных фондов, но акцент сделан именно на переходах. Согласно заданию, по каждому факту фальсификации документов о переводе пенсионных накоплений должны быть приняты «исчерпывающие меры к установлению фактов дальнейшего вывода» накоплений из НПФ, «в том числе в качестве вознаграждения за посредническую деятельность». Согласно данным ПФР, по результатам переходных кампаний 2017–2018 годов (перевод средств осуществляется в первом квартале следующего года) из ПФР в НПФ поступило 209,2 млрд руб. (в задании указана сумма 203,3 млрд руб.). «Утраченный в связи с этим инвестиционный доход» составил более 45 млрд руб., указывает прокуратура, что соответствует данным Счетной палаты. В ходе кампаний страховщиков сменили 6,5 млн человек, из которых из ПФР ушли 3,4 млн граждан.

На риски фальсификации подаваемых заявлений на перевод пенсионных накоплений или мисселинга со стороны посредников-агентов неоднократно жаловались топ-менеджеры НПФ. В 2017 году по результатам проверки ряда НПФ Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру по аналогичной проблеме. По мнению адвоката Олега Матюнина (см. “Ъ” от 13 августа), длительное время проблема неправомерных переводов замалчивалась заинтересованными сторонами, в том числе и ПФР, ответственного за прием заявлений на такие переводы. «Граждане годами сигнализировали о неэффективности системы, а их вместо принятия ведомственных решений перенаправляли для самозащиты нарушаемых прав в суд»,— отмечает адвокат и считает реакцию Генпрокуратуры «запоздалой».

Впрочем, если в рамках прокурорских проверок будут действительно выявлены массовые фальсификации заявлений, то вопрос может встать о пересмотре итогов переходных кампаний, полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Однако в этом случае встают вопросы технологии: что делать с потерянным гражданами инвестдоходом, ушедшим в резервы фондов, восполнять ли в случае получения фондом отрицательных результатов счета граждан из капитала НПФ, как рассчитывать недополученный застрахованными лицами доход»,— перечисляет эксперт. При этом, как считает бывший топ-менеджер одного из крупных НПФ, «отсутствует достаточно надежная государственная информационная система для того, чтобы "откатить" результаты переходных кампаний». Поэтому, по его мнению, пересмотр переходных кампаний крайне затруднителен и вряд ли будет реализован. «Проверки Генпрокуратуры в случае доказательства масштабных фальсификаций коснутся лишь некоторых начальников в ПФР и менеджмента ряда НПФ»,— полагает он.

Илья Усов