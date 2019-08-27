В Башкирии явку на выборах поднимают обещаниями попасть на прием к врачу

На некоторых избирательных участках в Башкирии, где 8 сентября выбирают главу региона, будут поднимать явку избирателей, зазывая их на прием к врачам узких специальностей, к которым обычно трудно записаться в поликлинике. В Советском районе Уфы на избирательном участке №410 в день выборов организуется медосмотр у невролога, окулиста, дерматолога и терапевта. Там же избирателям предложат измерить внутриглазное давление, остроту зрения, уровень сахара в крови и артериальное давление.

Членов комиссии, которая базируется в библиотеке №20, попросили развесить приглашение на выборы с возможностью прохождения медосмотра, на входе в подъезды и лифты, сообщил член комиссии с правом решающего голоса Денис Королев.

Текст оповещения, который опубликовал господин Королев, подписан словом «Администрация». Денис Королев сообщил, что на его вопрос о том, кто организует прием врачей на избирательном участке в день выборов, секретарь комиссии сначала ответил, что это идея территориальной комиссии, а потом сказал, что это делает администрация Советского района Уфы. «В итоге четкого ответа я не получил»,— сказал собеседник.

Ирина Самойлова