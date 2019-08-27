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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объемы строительства в Курской области увеличились на 4,6% за семь месяцев

За семь месяцев 2019 года объем работ в крупных и средних компаниях строительного рынка Курской области составил 4,79 млрд руб., следует из данныз Росстата. Это на 4,6% больше, чем в тот же период 2018 года. За январь-июль 2019-го индивидуальные застройщики построили 313 жилых домов общей площадью 53,45 тыс. кв. м, что больше аналогичного показателя прошлого года на 18,9%.

О том, кто будет застраивать промплощадку в центре Курска,— в публикации “Ъ-Черноземье” «Тракторам здесь не место».

Валерия Розбот


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