Прожиточный минимум на Кубани утвержден на уровне 11 107 рублей

Министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша подписал приказ об утверждении величины прожиточного минимума в регионе на второй квартал текущего года. Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.

Прожиточный минимум на Кубани в расчете на душу населения утвержден в размере 11 107 руб., для трудоспособного населения он составил 12 030 руб., для пенсионеров — 9159 руб., для детей — 10 639 руб.

Сообщается, что величина прожиточного минимума в крае необходима для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации краевых социальных программ, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, назначения пособия на ребенка, определения размера оплаты за социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, при предоставлении госуслуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы. «Тарифная ставка первого разряда либо оклад работника не может быть ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в крае за II квартал 2019 года, до установления величины прожиточного минимума в крае за III квартал 2019 года», - говорится в документе.

Величина прожиточного минимума рассчитана региональным минтруда на основании данных Краснодарстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, а также непродовольственных товаров, услуг и расходов по обязательным платежам и сборам.

Дмитрий Михеенко