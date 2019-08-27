27 августа, вторник
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Mercedes-Benz показал тизер нового GLE Coupe

Компания Mercedes-Benz показала тизер купе-кроссовера GLE Coupe нового поколения, который покажут в 2019 году.

Короткий видеоролик, опубликованный на официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter, позволяет оценить дизайн фонаря автомобиля — больше никакой информации о новинке нет.

Ожидается, что во всем, кроме нового типа кузова, Mercedes-Benz GLE Coupe будет повторять представленный в октябре 2018 года на автосалоне в Париже Mercedes-Benz GLE.

Напомним, новый Mercedes-Benz GLE в России стоит от 4,7 млн руб., а выпуск этой модели наладят на новом заводе в Подмосковье.

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