ЕСПЧ обязал Россию выплатить Игорю Изместьеву 12 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня обязал Россию выплатить 12 тыс. евро бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву, отбывающему пожизненный срок за организацию убийств и терроризм. Суд признал, что Россия нарушила права осужденного на справедливый суд и охрану частной жизни, сообщает «Интерфакс».
Страсбургский суд рассматривал жалобу экс-сенатора на уголовные процедуры, которые привели к его пожизненному заключению. Игорь Изместьев жаловался на то, что в его камере устанавливалось видеонаблюдение, к нему не пускали родственников, а уголовное дело в суде слушалось в закрытом режиме.
Страсбургский суд также признал, что арест обвиняемого продлевался на основании стандартных формулировок, а не точных фактических обстоятельств, чем было нарушено право на свободу и безопасность, гарантированное ст. 5 конвенции. «Таким образом, власти держали господина Изместьева в предварительном заключении более трех лет на основаниях, которые не могут считаться "достаточными" для обоснования его продолжительности»,— отметил ЕСПЧ.
Кроме того, в деле экс-сенатора европейский суд признал нарушение ст. 3 и 8 конвенции, запрещающих негуманное и унижающее человеческое достоинство обращение с обвиняемыми, гарантирующих право на защиту тайны частной и семейной жизни.
Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному заключению решением Мосгорсуда в декабре 2010 года. Его признали виновным в организации убийств директора по производству Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, бывшего главбуха Башнефтехима Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании «Корвет» Михаила Орлова. Всего в уголовном деле экс-сенатора шла речь о более чем десяти убийствах, совершенных в 1994-2004 годах.
Также экс-сенатору было предъявлено обвинение в поджоге в 2003 году, в разгар президентской предвыборной кампании в Башкирии, златоустовской типографии, где печатались материалы башкирской оппозиции, а кроме того, в покушениях на предпринимателя Юрия Бушева (гражданского мужа госпожи Перепелкиной) и сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова. Подрыв джипа охраны Рахимова-младшего, в котором погибли два человека, был квалифицирован следствием как теракт.
Экс-сенатор обвинений в свой адрес не признал.
В 2017 году, после того как Игорь Изместьев дал показания следствию об обстоятельствах приватизации «Башнефти» в 2000-е годы, при которых уфимские НПЗ сначала перешли под контроль структур Урала Рахимова, а затем АФК «Система», башкирские депутаты и священнослужители ходатайствовали о помиловании осужденного. Однако это ходатайство было отклонено, в том числе из-за позиции родственников погибших.