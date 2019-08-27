Ирано-британская гражданка получила 12 лет тюрьмы в Иране за шпионаж в пользу Израиля

Иранский суд приговорил ирано-британскую подданную Ануше Ашури к 12 годам тюремного заключения. Как пояснил представитель суда Голямхосейн Эсмаили, Ануше Ашури была признана виновной в шпионаже в пользу Израиля, а также в незаконной преподавательской деятельности. «Ануше Ашури является еще одной обвиняемой, имеющей двойное гражданство, в том числе британское. По обвинению в связях с ''Моссадом'' и в шпионаже она приговорена к десяти годам тюрьмы, за незаконную преподавательскую деятельность — к двум годам»,— цитирует Эсмаили IRIB.

Кроме того, апелляционный суд подтвердил приговор для еще одной ирано-британской подданной, Арас Амири. Она была задержана в Тегеране в марте прошлого года по обвинению в шпионаже. В мае нынешнего года она была приговорена к десяти годам лишения свободы.

Кирилл Сарханянц