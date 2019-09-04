«Для всех инвесторов двери открыты»

Республика Саха (Якутия) становится все более интересным регионом для бизнеса: буквально за год в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов республика поднялась сразу на 30 позиций — с 52-го на 22-е место. О том, когда регион войдет в десятку лучших и какие программы поддержки будут предложены инвесторам, в интервью “Ъ” рассказал глава республики Айсен Николаев.

— Как сейчас формируется инвестиционная привлекательность Якутии и какие проекты вы считаете ключевыми?

— Наикрупнейший проект с иностранным участием — это освоение месторождения на западе Якутии совместно с компанией «Роснефть», это компания ТНК BP. И в ближайшее время Якутия может похвастаться серьезным горнодобывающим проектом — запуском месторождения Вертикальное компании Silver Bear Resources. Инвесторы, в том числе иностранные, готовы вкладываться в традиционно привлекательные для Якутии отрасли экономики, связанные с добычей полезных ископаемых и также рассматривают ряд проектов переработки. Но надо отметить, что в них уровень рисков обычно выше, следовательно, инвесторы ищут различные меры государственной поддержки. Они могут часто претендовать на льготные механизмы на территориях опережающего развития, заявить региональный инвестиционный проект, дополнительно могут привлечь в свой проект как участника федеральное правительство Республики Саха (Якутия), например в форме капитального гранта.

Николаев Айсен Сергеевич, глава республики Саха (Якутия) Личное дело Читать далее

Инвестиционная привлекательность Якутии формируется по целому ряду направлений. В первую очередь это работа по продвижению Якутии в части реализации целевых моделей, предложенных Агентством стратегических инициатив, как основа для оценки регионов в области инвестиционной привлекательности. Составляется национальный рейтинг инвестиционной привлекательности, в котором Якутия поднялась с 52-го на 22-е место по итогам 2018 года. В рамках этой методологии в числе целевых моделей есть целый комплекс показателей, связанных с деятельностью специализированной организации по работе с инвесторами, с контрольно-надзорными органами, доступность финансовых ресурсов для предпринимателей, качество инвестиционного портала и многие другие. На основании этого рейтинга ежегодно президент РФ Владимир Путин докладывает о нем на Петербургском международном экономическом форуме.

— Какую роль играет ВЭФ в привлечении инвесторов в регион?

— Восточный экономический форум — это основное мероприятие в области инвестиционного продвижения в регионы всего Дальнего Востока. На нем выносятся все основные соглашения, договоренности, здесь мы можем продемонстрировать имидж своего региона — скажем, при помощи павильона «Улицы Дальнего Востока», показать свои инвестиционные проекты потенциальным инвесторам через многочисленные презентации, участие в отраслевых сессиях, презентационные зоны федеральных органов исполнительной власти. В этом году мы сделали специальный акцент на том, чтобы все инвестиционные проекты, которые сопровождаются республиканским Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИПЭ), получили максимальное отражение на ВЭФе. Показываем проекты через инструменты дополненной реальности, ставим макеты и, конечно, в рамках презентационной зоны Минвостокразвития покажем работу нашей инвестиционной команды.

— Инвестиционная привлекательность Якутии растет: в рейтинге регионов республика уже поднялась с 52-го на 22-е место. Когда она может войти в десятку?

— При оптимистичном сценарии надеемся — через три-четыре года. Для того чтобы прорваться в следующем году, нам надо предпринять серьезнейшие усилия и опередить те регионы, которые нас догоняют, и одновременно вырваться вперед. Но для нас это становится все сложнее. Дело в том, что многие показатели инвестиционного рейтинга не поддаются коррекции в краткосрочном периоде, повлиять на них невозможно. Существует, например, покрытие региона дорожной сетью: в Якутии 80% территории не обладает транспортной доступностью, или стоимость интернета. Повлиять на эти показатели трудно, и в дальнейшем они будут нас тянуть вниз. Но мы активно работаем и будем идти вперед!

— За счет чего будет расти инвестиционная привлекательность региона?

— Инвестиционная привлекательность будет расти за счет значительной диверсификации экономики региона.

Традиционно Якутия является кладовой, регионом, полагающимся на значительные доходы от природопользования, недропользования.

Новые отрасли развиваются, а когда в новой отрасли появляется якорное предприятие, вокруг него может вырасти целый кластер. Такие кластеры нам нужны в сфере лесопереработки, в нефтегазопереработке и других отраслях. И когда мы получим якорных инвесторов в этих отраслях, за ними придут новые игроки, которые будут сотрудничать с ними в сфере закупок или использовать их продукцию как свое сырье.

— Проекты в каких сферах вы считаете приоритетными для Якутии?

— Приоритетные проекты среди тех, которые сопровождает АПИПЭ,— это именно те, которые могут стать центром для кластерного развития. Это возможность строительства крупного газоперерабатывающего комплекса, это предприятия в сфере лесопереработки, в сфере металлургии (сейчас ведем переговоры).

— В каких сферах инвестиционный потенциал региона еще недостаточно реализован?

— Потенциал еще недостаточно реализован в сферах, где мало переработки. К примеру алмазы много добываем, но перерабатываем мало, также это относится к нефти, газу. Это и есть наш инвестиционный потенциал. У нас много леса, который мы практически не осваиваем,— это тоже наш потенциал. Имеем ряд месторождений, вокруг которых можно сформировать кластеры переработки. На юге Якутии есть железорудное месторождение Таежное, там есть целый комплекс месторождений, на основе которых можно в перспективе создать новую отрасль.

— Традиционно в числе иностранных инвесторов в Якутии представлены компании из азиатских стран, Японии и Китая. Почему именно на эти направления была сделана ставка?

— Ставка сделана на эти страны, потому что, во-первых, они географически нам близки. Во-вторых, уже сложился определенный уровень человеческого капитала. На базе Северо-Восточного федерального университета специалисты по этой страновой работе выращиваются, и именно их самореализация привела к тому, что в Якутию пришли инвесторы и им есть с кем работать и с кем общаться. В дальнейшем мы планируем диверсифицироваться, планируем запустить новое сильное корейское направление. Во Владивостоке под эгидой полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева было проведено большое мероприятие по укреплению взаимодействия с Индией. И мы ожидаем индийскую делегацию в Якутии во второй половине октября. Определенный успех Японии в Якутии подлежит тиражированию. Мы хотим, чтобы и с Японией, и с Китаем, и с Кореей, и с Индией у нас были общие реализованные проекты. И те инвесторы, которые воплотили проекты в жизнь, стали живыми подтверждениями, что Якутия — это надежный партнер.

— В каких еще странах Якутия могла бы найти потенциальных партнеров?

— Что касается экспорта, то наши экспортеры ищут партнеров по всему миру. На днях была завершена бизнес-миссия якутских ювелиров в Канаду. Также мы открываем экспортные каналы для якутских компаний в страны СНГ.

— Одна из ключевых задач, сформированных правительством,— развитие несырьевого экспорта. Какие проекты в этой сфере будет активно развивать Якутия?

— Что касается несырьевого экспорта, на базе АПИПЭ в сентябре 2018 года был создан Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия). И уже на базе ЦПЭ сформировались экспортные разноплановые кластеры. Их становится постепенно все больше — это в первую очередь алмазогранильные, ювелирные предприятия, пищевая промышленность, продукция народных промыслов Якутии и биологически активные добавки, туризм и креативные отрасли. Мы активно пытаемся продвигать имидж Якутии за рубежом.

— Какие особенности работы для инвесторов существуют в Якутии из числа тех, которых нет в других регионах?

— Самые важные особенности для инвесторов, во-первых, это логистика. Якутия — это, как правило, регион сезонный, сложный, за исключением той относительно небольшой части Якутии, где есть круглогодичный доступ к железной дороге. Всем инвесторам, которые реализуют свои проекты на территории республики, мы указываем на то, что их логистическая схема имеет колоссальное значение, это может являться ключевым фактором успеха их инвестиционного проекта. Строительный сезон из-за климата короткий. В целом Якутия по транспортной логистике, по реализации инвестиционных проектов, именно по стройке очень специфична и не похожа ни на что другое в нашей стране.

— С какими сложностями они могут столкнуться?

— Инвесторы могут столкнуться со всеми привычными при реализации проектов сложностями, но они всегда могут рассчитывать на поддержку правительства Республики Саха (Якутия), поддержку со стороны институтов развития. На все, на что мы можем повлиять, мы всегда влияем, чтобы оказать содействие инвестору.

— О каких особенных плюсах может идти речь?

— Главных плюсов два. Первый — это то, что в регионе работает новая команда, которая поставила в приоритет для себя привлечение инвестиций в республику.

Второй — это структурированная, слаженная работа институтов развития, которая может оказать содействие инвестору на всех фазах реализации проекта, за ним закреплены всегда отраслевые менеджеры от АПИПЭ.

Для всех инвесторов двери открыты, и мы всегда готовы оказать им все необходимые услуги.

— Туризм — одна из ключевых сфер несырьевого экспорта. Насколько сейчас развит туристический потенциал региона?

— Туризм сейчас одно из стратегических направлений социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Якутия — это действительно уникальный, неповторимый край, имеющий значительные ресурсы для развития туризма. Республика обладает объектами притяжения туристов, не имеющими аналогов по всему миру. Проведение ежегодных событийных туров «Путешествие на полюс холода», национальный праздник «Ысыах», «Зима начинается с Якутии», «Вкус Якутии» позволяют привлечь в республику туристов не только из регионов России, но и из зарубежных стран.

— Какие перспективные проекты в этой сфере могут быть реализованы?

— Сегодня нам необходимо усиливать имеющийся потенциал и занимать свою нишу на мировом туристическом рынке, уделив особое внимание продвижению турпродукта. Приоритетной задачей в развитии туризма является создание благоприятных условий для развития туристической деятельности, новых туристических проектов. Должны быть внедрены новые информационные технологии, разработан единый туристический бренд Якутии и маркетинговый план. Специфика каждого района республики позволяет говорить о реализации разных видов туризма. Одним из главных направлений в развитии туризма должна быть упаковка турпродуктов, создание готовых турпакетов для разных категорий туристов, в том числе зарубежных.

— Рассчитываете ли вы привлечь в регион иностранный турпоток? Из каких стран?

— По республике много туристических маршрутов, но мало турпакетов, готовых для продажи на российский и зарубежный рынок. В этих целях мы развиваем международное сотрудничество. В рамках развития въездного туризма и позиционирования турпродуктов Республики Саха (Якутия) на международном рынке в 2018 году подписаны соглашения с рядом крупных российских туроператоров (ООО «Колмар Тур», ООО «Музединис Интур», НП «Объединение международной интеграции в туризме "Мир без границ"»). Планируется совместная работа по продвижению и наполнению туристами туристических маршрутов, реализация различных проектов, направленных на увеличение потока туристов в Якутию. Также достигнуты договоренности с представителями Южной Кореи, Китая и Турции.

— В регионе создан национальный туристическо-информационный центр «Якутия» (ТИЦ). Какие функции он выполняет? Насколько успешно?

— Учреждение создано в целях организации единого информационного туристического пространства, осуществления информационного обслуживания, направленного на увеличение количества туристов и экскурсантов, продвижения республики на российский и международный туристические рынки. ТИЦ оказывает услуги информирования туристов о туристических возможностях региона, продвигает туристические продукты региона, создавая условия информационного комфорта для туристов, приезжающих в регион. ГАУ РС (Я) НТИЦ «Якутия» выстроена система мероприятий, направленных на продвижение внутреннего и въездного туризма Республики Саха (Якутия). С 2016 года по настоящее время организовано и проведено более 3 тыс. информационно-пропагандистских рекламных кампаний по продвижению турпродукта РС (Я) с использованием телевидения, электронных и печатных средств массовой информации, интернет-пространства, средств наружной рекламы, пресс-туров.

Беседовала Ольга Мухина