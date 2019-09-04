Николаев Айсен Сергеевич

Родился 22 января 1972 года в Ленинграде в семье учителей. Вырос в поселке Верхневилюйск на территории Якутии. В 16 лет с золотой медалью окончил Верхневилюйскую физико-математическую школу и поступил на физический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1994 году окончил обучение в университете, получив также диплом по специальности «финансовый менеджмент» в РАНХиГС. В этом же году начал работать в финансовой корпорации САПИ. В 1995–1998 годах входил в состав правления Алмазэргиэнбанка, а в промежутке с 1998 по 2003 год был его председателем.

Политическую карьеру начал в 1997 году, став депутатом государственного собрания Республики Саха (Якутия) по Олонецкому одномандатному округу. В 2004 году бал назначен министром финансов региона, а в 2007 году — руководителем администрации президента и правительства Республики Саха (Якутия). В 2011 году на год занял пост первого зампреда регионального правительства, после чего в марте 2012 года избран главой города Якутска, а в сентябре 2017 года переизбран на второй срок.

В мае 2018 года после добровольной отставки Егора Борисова указом президента был назначен временно исполняющих обязанности главы Республики Саха (Якутия). В сентябре прошлого года был избран главой региона, получив на выборах 71,4% голосов.

Женат, имеет троих детей. Занимает пост президента Федерации спортивной борьбы Республики Саха (Якутия).