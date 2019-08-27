Следователь вызвал красноярского журналиста из-за пародийного ролика о губернаторе

Правоохранительные органы пригласили учредителя и главреда интернет-газеты «Красноярские новости» Дмитрия Полушина написать объяснительную из-за пародийного видеоролика о выдуманной планерке губернатора Красноярского края Александра Усса.

17 июня Дмитрий Полушин опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик «Кино и немцы», в основу которого легли кадры из фильма «Бункер» Оливера Хиршбигеля о последних днях Третьего рейха при лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. На видеоряд были наложены субтитры, написанные самим журналистом. В них описывалась выдуманная планерка красноярского губернатора Александра Усса после скандала с отчетом экс-главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко о ситуации в лесной отрасли региона.

По словам медиа-менеджера, звонок от представителя силовых органов ему поступил вчера. «Представились следователем по особым делам. В суматохе я не понял, из какого ведомства поступил звонок. Пригласили написать объяснительную, так как усмотрели признаки оскорбления власти»,— рассказал “Ъ-Сибирь” Дмитрий Полушин.

Визит к следователю назначен на утро 28 августа. Названный адрес в картографических сервисах «не обозначен никакой силовой структурой», отметил журналист, но он выяснил, что его пригласили во второе управление по расследованию особо важных дел в ГСУ СКР по Красноярскому краю.

О докладе Татьяны Давыденко — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Юлия Сасевич