Лесные неугодья

Более 5 млн га лесных угодий в Красноярском крае сдаются в аренду по льготным ценам, есть признаки использования лесных ресурсов не по целевому назначению, попытка организовать продажу леса через биржу привела к потере краем 200 млн руб. Об этом председатель региональной Счетной палаты Татьяна Давыденко рассказала краевым депутатам, а также присутствующим чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов, отчитываясь о результатах проверки местного министерства лесного хозяйства, уже ставшей причиной громкого медийного скандала. В ответ парламентарии вслед за руководителем края указали, что видят в выступлениях госпожи Давыденко признаки личной заинтересованности, и предложили ей уйти в отпуск или «придумать другие решения». Политологи усмотрели политическую подоплеку в разгорающемся конфликте. «В лесной отрасли уголовные дела можно возбуждать хоть каждый день»,— уверены они.

Вчера на сессии заксобрания Красноярского края глава региональной Счетной палаты Татьяна Давыденко зачитала депутатам отчет о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства. Ее ведомство в апреле и мае проверяло эффективность реализации приоритетных инвестпроектов в этой сфере.

Госпожа Давыденко отметила, что в 2018 году экспорт древесины из Красноярского края превысил в несколько раз объемы прошлых лет и составил 48 млрд руб., 70% экспорта занимают поставки в Китай. На территории края реализуются 14 инвест­проектов в сфере лесопереработки, завершены только три. «Общий объем инвестиций, которые мы должны были получить (к 2025 году.— „Ъ“), — 149 млрд руб., фактически привлечено только 45 млрд руб.»,— сказала Татьяна Давыденко. Концепция проектов предполагала около 7 млрд руб. налоговых платежей, поступило всего 343 млн руб. В крае, по оценке Счетной палаты, более 5 млн га сдаются в аренду на льготных условиях. При общем объеме вырубки 10 млн куб. м в производство пошли только 1,6 млн куб. м древесины. Например, в Богучанском лесопромышленном комплексе при фактическом объеме освоения в 5 млн куб. м объем производства составляет всего 9%. «Лес рубят, а производства продукции практически нет»,— отметила госпожа Давыденко. Она предложила запретить аренду новых участков земли под строительство лесокомплексов до тех пор, пока не будут реализованы уже анонсированные инвестпроекты.

По подсчетам Татьяны Давыденко, в крае работают 60 лесничеств, износ которых составляет около 80%, из-за чего приходится привлекать подрядные организации, как правило, аффилированные. Ей известны примеры, когда подрядчики рубят лес за один рубль за кубометр, хотя рекомендуемая стоимость работ составляет 80–100 руб. В прошлом году минлесом был запущен пилотный проект, в который вошли шесть лесничеств. Они реализовывали древесину через товарно-сырьевую биржу в Санкт-Петербурге, сделки проводились через брокеров по сниженным ценам — вместо средней цены около 800 руб. за куб. м, лес продавали за 296 руб. за куб. м, рассказала гос­пожа Давыденко. На этих сделках край, по ее оценкам, потерял около 200 млн руб.

Живой интерес у депутатов вызвали не столько цифры из доклада госпожи Давыденко, сколько бизнес ее дочери, а также интервью, которое она дала 31 мая в программе Андрея Караулова «Вокруг Кремля». Тогда она оценила теневой сектор лесной отрасли в 30%. Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин предположил, что небывалая активность Счетной палаты может быть связана с попытками защитить семейный бизнес дочери Татьяны Давыденко. Соответствующие заявления господин Лапшин и министр лесного хозяйства Дмитрий Маслодудов направили в прокуратуру края, подтвердил прокурор Михаил Савчин. По данным «СПАРК-Интерфакс», Мария Давыденко владеет и руководит ООО «Аэропром», которое, в частности, выполняет лесоавиационные работы для лесохозяйственных учреждений края. На обвинения в свой адрес Татьяна Давыденко ответила, что «очень удобно прикрываться всем, чем угодно, только чтобы не признавать собственные ошибки».

Замгубернатора края Сергей Пономаренко считает, что глава Счетной палаты стала «частью масштабной операции группы вымогателей». По его словам, одна из передач господина Караулова была направлена на то, чтобы дискредитировать губернатора Александра Усса. «Перед выпуском он мне звонил и предлагал, чтобы ему заплатили более 2 млн руб., чтобы передача не вышла»,— заявил Сергей Пономаренко.

Депутат от «Единой России» Сергей Толмачев поинтересовался, сколько сторонники Анатолия Быкова заплатили журналисту за интервью с Татьяной Давыденко: «Политическая организованность этого всего бросается в глаза».

На вопрос депутата заксобрания Анатолия Самкова об угрозах в адрес Татьяны Давыденко та ответила утвердительно и, не сходя с трибуны, зачитала СМС: «С темы биржи надо съезжать, но съезжать можно по-разному, ее попробует Маслодудов сейчас обыграть. Поэтому дальше пойдет следующее: ваши дети, внуки, семья и т.д. Еще раз — с биржи надо съезжать. Я надеюсь, что вам это пригодится. Подумайте сильно». Автора СМС она не назвала, уточнив, что все материалы переданы в правоохранительные органы.

В полемику на стороне главы СП ввязался председатель реготделения «Патриотов России» Иван Серебряков, указавший, что Татьяну Давыденко пытаются «в чем-то уличить, уходя от главной темы»: «Претензии возникли только тогда, когда вышел отчет. По итогу мы имеем, что леса у нас нет, а в бюджет поступило 1,5 млрд руб. Классно поработали. Мне стыдно смотреть каждому из вас в глаза. На моих глазах грабят наш край». В ответ на реплику единоросса Толмачева он предложил поинтересоваться, нет ли и у губернатора бизнес-интересов в лесопромышленном комплексе: «А что, у губернатора нет детей, нет компании „Сибуголь“? А пусть вышестоящие лица ответят, а есть ли там конфликт интересов? Она говорила, что ей угрожают. Кто-то защитил? Никто. Человек сам себя защищает. Нет никакой ангажированности».

Вчера губернатора на сессии не было. «Скрывать здесь абсолютно нечего, поводов для драматичных оценок ситуации у нас нет, но у нас есть квалифицированные СМИ, у нас есть ответственный депутатский состав, на территории края работает профессиональная команда силовых структур, и во всех этих вопросах (нарушения, обнаруженные Счетной палатой.— „Ъ“) есть кому разбираться»,— цитировала днем ранее господина Усса пресс-служба краевого правительства.

В конце обсуждения депутаты предложили Татьяне Давыденко отправиться в отпуск «или придумать какие-то другие решения». Но от такого предложения она отказалась, отметив, что полностью «уверена в каждой цифре своего отчета».

Политолог Александр Чернявский отмечает, что «проблемы в отрасли начались не вчера»: «Есть политическая подоплека, почему это прозвучало сейчас. Все, что сейчас происходит в информационном пространстве, — часть организованной атаки, организаторы которой сидят в Москве». Также он отмечает, что не удивится прокурорским проверкам. «Лесная отрасль — это та отрасль, в которой можно возбуждать уголовные дела каждый день»,— добавил политолог.

Юлия Сасевич