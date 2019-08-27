«Тамбовэнерго» взыскал с должников 87 из 891 млн рублей

Филиал ПАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго» взыскал с должников около 10% от общей суммы задолженности. По информации пресс-службы компании,я января по июнь 2019 года в производстве судов различных инстанций рассматривалось 113 дел, которые были инициированы «Тамбовэнерго». Общая сумма иска составила 891 млн руб. «По 40 делам вынесены решения в пользу “Тамбовэнерго”, к взысканию предъявлено в целом 87 млн руб.»,— уточнили в компании.

МРСК Центра обеспечивает электроэнергией 11 областей центральной части России, в том числе в шести регионах Черноземья. Под управлением компании, по собственным данным на конец 2018 года, находятся 392,2 тыс. км линий электропередачи, 2,4 млн усл. ед. электрических сетей, 100,1 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВт и распределительных пункта 6-10 кВ общей мощностью 19,6 МВА, 2,37 тыс. подстанций 35 кВ и выше общей мощностью 34,4 МВА.

Валерия Розбот