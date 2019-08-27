BMW представила бронеавтомобиль на базе нового X5

BMW X5 Protection VR6. Фото: BMW

BMW X5 Protection VR6. Фото: BMW

Машина, которая внешне практически не отличается от базового кроссовера, получила заводскую бронезащиту из стали и композиционных материалов, интегрированную в конструкцию кузова. Кузов обеспечивает защиту при обстреле из стрелкового оружия и от подрыва. Кроссовер получил пуленепробиваемое остекление, дополнительную защиту днища и бронеперегородку в багажнике. Дополнительно можно заказать усиленную броню крыши.

Под увеличившуюся массу были адаптированы подвеска и тормоза. Автомобиль также оснащается специальными покрышками, позволяющими продолжать движение даже на пробитых шинах. Двигатель специально защищен таким образом, чтобы при подрыве его не срывало с креплений и он не глох. Топливный бак получил особое покрытие, способное затягивать пробоины.

BMW X5 Protection VR6 оснащается 530-сильным 4,4-литровым турбированным V8, работающим в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию броневика включено полноуправляемое шасси, система громкой связи, опускающееся бронестекло в двери водителя. В качестве опции предложены спецсигналы, флагштоки и бронезащита аккумулятора.

Напомним, ранее Volvo представила собственный вариант бронированного кроссовера — модель Volvo XC90 Armoured.