Volvo XC90 получил бронированную версию

Компания Volvo представила новую модификацию кроссовера XC90 — бронированный вариант Volvo XC90 Armoured.

Автомобиль сделан подразделением Volvo Cars Special Vehicles совместно с немецкой компанией TRASCO Bremen, которая занимается бронезащитой машины. Новинка защищена по уровню VPAM VR8, что гарантирует безопасность пассажиров при обстреле кроссовера и его подрыве.

Толщина стальной брони составляет 10 мм, а пуленепробиваемые стекла имеют толщину 50 мм. После защиты масса XC90 вырастает на 1,4 тонны, поэтому бронированный кроссовер имеет усиленную подвеску и новые тормоза.

Volvo XC90 Armoured уже доступен для заказа, поставки бронеавтомобилей клиентам запланированы на конец 2019 года. Позднее появятся бронированные кроссоверы Volvo XC60 T6 AWD Inscription и Volvo XC90 T6 AWD Inscription с меньшим уровнем защиты.