Мария Шарапова проиграла левой рукой

Первый же матч нынешнего Wimbledon оказался для его чемпионки 2004 года Марии Шараповой последним. Выигрывая у француженки Полин Пармантье — 6:4, 5:2, она упустила большое преимущество во второй партии, а затем из-за травмы левой руки была вынуждена отказаться от завершения борьбы, уступив в третьем сете пять геймов подряд. Таким образом, из одиннадцати российских теннисисток, принявших старт на нынешнем турнире, во второй круг пробились лишь четверо, причем в верхней половине сетки после шести поражений своих соотечественниц осталась только 22-летняя дебютантка Wimbledon Варвара Флинк.

Сегодня, когда исполняется ровно 15 лет легендарной победе Марии Шараповой над Сереной Уильямс в финале Wimbledon, наверное, было бы к месту вспомнить, что именно этот турнир подарил мировому спорту одну из самых ярких звезд за всю его историю. Однако вместо этого приходится констатировать, что карьера Марии Шараповой стремительно приближается к своему финишу. Во всяком случае, никто не знает, суждено ли ей выиграть на Wimbledon еще хотя бы один матч.

Встреча Марии Шараповой с Полин Пармантье проходила на безрадостном фоне для российского женского тенниса. Во вторник одна за другой проиграли сразу пять россиянок, попавших в верхнюю половину сетки, в том числе Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова, которая после поражения Дарьи Касаткиной, случившегося еще в понедельник, имела шансы стать первой ракеткой страны. Во второй день турнира удачно сыграла лишь дебютантка турниров Большого шлема 22-летняя Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Уже вечером она превзошла другую победительницу отборочных соревнований, испанку Паолу Бадосу, чье имя мало кому о чем-то говорит.

Перед началом турнира казалось, что с жеребьевкой Марии Шараповой повезло. Что такой сопернице, как Полин Пармантье, которая практически не имеет ни выраженных игровых козырей, ни весомых успехов в нынешнем сезоне, она не может уступить даже сейчас, приехав на Wimbledon практически без турнирной практики. И до середины второго сета эти прогнозы, в общем-то, подтверждались. По игре преимущество Марии Шараповой нельзя было назвать подавляющим. Она имела проблемы с подачей, порой допускала по паре двойных ошибок за один гейм, но ситуацию в целом контролировала. В первой партии Полин Пармантье постоянно находилась в роли догоняющей, а во втором сете, сразу же взяв подачу россиянки, она на некоторое время упустила нить игры и, начиная со счета 2:2, отдала три гейма подряд.

Потом, в девятом гейме на чужой подаче и в десятом на своей, француженка дважды находилась в двух очках от поражения. Казалось, что еще чуть-чуть — и Мария Шарапова ее дожмет. Но шли минуты, а этот момент не наступал. Более того, Пармантье уравняла ситуацию, а в 12-м гейме даже получила двойной сетбол, который, правда, не реализовала.

А потом был тай-брейк, оставшийся за француженкой, несмотря на ее двойную ошибку. И был взятый Марией Шараповой медицинский перерыв, во время которого врач заклеил ей предплечье левой руки, на котором, как потом выяснилось, у нее и раньше периодически воспалялось сухожилие.

И вдруг стало очевидно, что чудом в этом матче будет уже победа россиянки, которая с трудом перебивала мяч через сетку ударами слева. Но чудо так и не наступило. Взяв в пяти геймах третьей партии лишь шесть очков, Шарапова поздравила Пармантье с досрочным успехом.

Второе подряд фиаско Шараповой в первом круге Wimbledon, где она год назад уступила соотечественнице Виталии Дьяченко, не сможет заметно ухудшить ее положение в рейтинге. Она вряд ли опустится сильно ниже своего нынешнего 80-го места, возможно, даже поднимется чуть выше. Но сегодня важнее другое. Очередная травма 32-летней экс-первой ракетки мира лишний раз показывает, насколько трудно ее телу справляться с игровыми нагрузками. То есть следующий сезон в карьере Марии Шараповой может и не начаться. Даже несмотря на то что после очередной, крайне болезненной во всех отношениях неудачи она со слезами на глазах заявила на пресс-конференции: «Я не хочу уходить».

Евгений Федяков