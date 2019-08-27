«Союз» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией.
«Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов»,— сообщили в «Роскосмосе».
Во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы «ранее не встречавшиеся колебания», объяснил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно.
Как заявили в NASA, не сработала система автоматической стыковки «Курс», которая находится на самой станции.
«Предположительно, существует проблема с системой сближения и стыковки "Курс". Она направляет сигнал от Союза к МКС, чтобы корабль мог пристать к станции. Система не смогла идентифицировать стыковочные мишени на поверхности российского сегмента МКС».
Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Робот Федор заходит на вторую попытку».
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