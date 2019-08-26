Робот Федор заходит на вторую попытку

Корабль «Союз» с роботом Федором готовят к новой стыковке с МКС после неудачной попытки. Ожидается, что аппарат «МС-14» соединится с международной космической станцией во вторник. Космонавты, которые находятся на МКС, все для этого подготовили. Стыковка должна была состояться еще в субботу, но закончилась провалом. Что пошло не так и от чего зависит успех новой попытки? Об этом — Григорий Колганов.

Первый полет российского антропоморфного робота Федора в космос начинался многообещающе. В прошлую среду «Союз» успешно стартовал с Байконура. Андроид в это время с триколором в руке повторил знаменитую фразу Юрия Гагарина: «Поехали!»

Но во время стыковки с МКС в субботу произошла аномалия — были зафиксированы «ранее не встречавшиеся колебания», объяснял руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно. Если бы на «Союзе» были космонавты, а не только Федор, то им наверняка удалось бы выполнить задуманное в ручном режиме, считает главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин. Но очередная попытка, по его мнению, скорее всего, будет удачной: «Выяснили, что барахлит усилитель сигнала системы “Курск” на стороне МКС. Было принято решение попробовать состыковать этот корабль с модулем “Звезда”, на котором наверняка работает система, потому что в прошлом месяце с ним стыковался “Союз МС-13”. Но для этого нужно было освободить этот стыковочный узел от “Союза МС-13”.

Есть очень высокая вероятность, что он успешно состыкуется».

В ночь на понедельник космонавты МКС перестыковали находящийся там «Союз МС-13» с одного модуля на другой, чтобы освободить место для «МС-14» с Федором. Командир корабля Александр Скворцов заверил, что аппаратура работает нормально. Робот Федор, несмотря на стрессовую ситуацию, спокоен, как заверили в «Роскосмосе». Хотя последние несколько дней от него не было никаких вестей. Ранее он писал о впечатлениях в Twitter. «Тесно здесь. Еле поместился среди грузов в кабине»,— отчитывался он перед стартом. А последняя запись была в субботу перед несостоявшейся стыковкой.

Хорошо наблюдаю станцию. 153 метра до цели pic.twitter.com/UoMjzrAsYw — FEDOR (@FEDOR37516789) 24 августа 2019 г.

Пользователи соцсетей, которые уже давно высмеивают Федора за его бесполезность, и в этот раз не упустили возможности сыронизировать. «Неправильно ты, робот Федор, корабль стыкуешь»,— злорадствуют пользователи. Другие называют его предателем: «Посудите сами, в День независимости Украины он отказался стыковаться с МКС». А третьи шутят, что андроид запросит убежище у США, как только окажется на станции. Если и во вторник не удастся пристыковать корабль, то «Союз» вместе с Федором может ждать печальная участь, предупреждает руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «К новым попыткам нужно с осторожностью относиться, потому что любая из них — это тоже риск, потому что, раз пошли неполадки, они могут развиваться. Если будет принято решения отказаться от дальнейших попыток, то есть другой вариант — это посадка в штатном режиме в Казахстане. И, наконец, самый плохой сценарий, если система управления движением действительно серьезно неисправна, тогда его нужно будет топить».

Если же стыковка пройдет благополучно, Федор проведет на орбите почти три недели. Так как его интеллект не дотягивает до уровня четырехлетнего ребенка, его помощь космонавтам будет ограничиваться самыми простыми задачами: протереть иллюминатор, подержать фонарик, перекусить провод кусачками. «Главное, ничего не сверли»,— просят его в соцсетях, вспоминая, что во время испытаний он успешно пользовался дрелью.

26 августа в представительстве Европейского космического агентства в России заявили, что в ближайшем будущем ведомство откажется от ракет-носителей «Союз» для полетов на МКС. Там планируют перейти на американские корабли.