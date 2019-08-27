Запуск спутников «Ресурс-ПМ» вновь отложен

Запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ» перенесен с 2022 на 2023 год, второго — с 2023 на 2024 год, говорится в документе «Роскосмоса», есть в распоряжении «РИА Новости».

Ранее пуск первого спутника был запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. В 2017 году сроки были перенесены на год. В 2018 году — еще на год.

Спутники «Ресурс-ПМ» придут на смену аппаратам «Ресурс-П».

В конце 2018 года сообщалось, что «Роскосмос» планирует запустить два спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» в 2020 и 2021 годах. Спутники «Ресурс-П» могут снимать объекты в космосе с расстояния порядка 400–500 км. Спутники следующего поколения «Ресурс-ПМ» получат аппаратуру с улучшенными характеристиками и смогут снимать пуски и полеты ракет. Первые три «Ресурса-П» были запущены на орбиту в 2013, 2014 и 2016 годах.