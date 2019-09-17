Под знаком Розовой Луны

Эуджения Бруни всегда знала, что пойдет по стопам отца, Паскуале Бруни, и будет создавать украшения для ювелирного дома его имени. Вот уже 18 лет эта энергичная дама придумывает украшения-талисманы Pasquale Bruni для независимых и страстно любящих жизнь женщин. Таких, как она сама.

Милан с Эудженией Бруни Читать далее

«Когда я родилась, папа сразу сказал маме: "Не спрашивай почему, но наша дочь будет дизайнером нашей марки". Так и получилось. С первых минут на семейном производстве я знала, что хочу делать украшения. Для меня они — способ самовыражения, причем украшения тут куда сильнее одежды. Мне нравится золото, я всегда ношу на шее крупные украшения и сразу несколько колец на пальцах. Это моя главная защита, мои талисманы». Так начинает свой рассказ Эуджения. Вот уже 18 лет она занимает должность креативного директора ювелирного дома Pasquale Bruni, фабрика которого находится в городке Валенца под Миланом. Ее отец тоже в бизнесе: Паскуале Бруни следит за коммерческой частью и позиционированием бренда, вместе с дочкой и младшим сыном Даниэле решает судьбы семейной компании, которой в этом году исполнится 42 года.

«В детстве я часто ходила с папой на фабрику. Это была моя "игровая площадка". А с 13 лет уже активно участвовала в процессе производства и совмещала учебу с работой. Конечно, мне всегда больше всего нравилось придумывать дизайн украшений, но я твердо решила, что не ограничусь этим и буду учиться у наших мастеров ремеслу на каждом этапе производства — от эскизов и моделирования до огранки и полировки камней. Ювелир должен знать, как создаются украшения: в нашем деле не бывает неважных деталей». Не все давалось легко и сразу, но настойчивая Эуджения все равно добивалась своего. На то, чтобы научиться самой делать фирменную огранку Pasquale Bruni в форме пятилистного цветка, у нее ушел целый год.

Эскизы ювелирных украшений Pasquale Bruni Фото: Pasquale Bruni

Возможность постоянно учиться чему-то новому Бруни называет лучшей частью своей работы и надеется, что ее подмастерья тоже смогут у нее чему-то научиться. «Я не такой человек, которому нравится держать все при себе. Знания нужно передавать: отдавая, ты обязательно получаешь что-то взамен».По задумке Эуджении, каждая вещь Pasquale Bruni — это не только ценный аксессуар и инвестиция, но и талисман, поэтому она всегда наделяет украшения тайными смыслами.

В этом году главный акцент сделан на символику Луны: «2019-й — Год Розовой Луны. Это редкое природное явление, которое в прошлый раз было отмечено около 30 лет назад,— и я не могла обойти эту тему стороной». Поэтому и камни украшений Joli Bon Ton и Lakshmi были подобраны в тему: розовый, цвета пудры, халцедон — женственная розовая Луна, ляпис-лазурь — звездное небо, а белый агат — воздух, пространство, которое отделяет нас от Луны.

Эуджения полушутя говорит, что большую часть жизни проводит на фабрике в Валенце. И, зная за собой привычку увлекаться любимым делом, она решила, что будет ездить на работу из Милана — до него совсем недалеко. «Я переехала сюда в 21. Для меня это был год больших перемен: папа настоял на том, чтобы я полностью взяла на себя творческую часть бизнеса. Я тогда быстро повзрослела и четко поняла, что необходим баланс между работой и личной жизнью. Поэтому когда я в Милане, стараюсь посвящать время себе, бродить по укромным уголкам города со скрытыми от посторонних глаз садами и побольше отдыхать». Каждый день Эуджения начинает с медитации («чтобы настроиться на правильный лад»), а потом едет на работу на машине (ей нравится водить самой, никаких личных шоферов). «У меня салон в моем любимом красном цвете! Так что я всегда узнаю свою машину издалека. Ну и красный помогает мне лучше сфокусироваться. Кстати, в оформлении шоурума, бутиков и сопроводительной продукции нашей марки теперь тоже много красного. Красный и розовый — для меня два главных цвета, олицетворяющие женщину. Розовый — это мы в самом начале пути, а красный, когда взрослеем. Говорят, что красный — цвет любви и страсти, а для меня это цвет жизни. Потому что жизнь без страсти не имеет смысла».

Лидия Агеева