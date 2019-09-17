Милан с Эудженией Бруни

Ресторан The Fisher

«Это один из моих любимых ресторанов рядом с домом, в районе Cinque Giornate. Он открылся всего девять месяцев назад, но уже стал важной точкой на гастрономической карте Милана. Его специализация — свежайшие морепродукты, приготовленные по лучшим рецептам японской, перуанской и итальянской кухни».

Отель Grand Hotel et de Milan

Отель Grand Hotel et de Milan Фото: пресс-служба отеля

«Мне нравится, что современная девушка здесь может почувствовать себя героиней сказки. Когда я засыпаю в одной из старинных деревянных кроватей, мне кажется, что я на ночь становлюсь принцессой Сисси. К тому же отель расположен в самом сердце Милана, где кипит модная жизнь города,— в двух шагах от нашего шоурума на улице Алессандро Манцони. Для меня Grand Hotel et de Milan — лучший пример того, как сочетать традиции итальянской dolce vita и современный ритм большого города».

Pinacoteca di Brera

Вид на здание Пинакотеки Фото: AGF FOTO RM / Hermes Images/ DIOMEDIA

«Брера исторически сложилась как художественный центр города. Когда я приехала в Милан в первый раз, то сразу же отправилась сюда — смотреть картины Пинакотеки и работы уличных художников. За последние 20 лет многое изменилось, район стал намного более аристократичным, а уличные художники исчезли. Но когда я захожу в здание Пинакотеки, я как будто путешествую во времени: дух искусства по-прежнему здесь. Мне нравится, что Пинакотека — это в первую очередь школа искусств, а не просто музей имени коллекционера-аристократа. Здесь искусство для всех».

B Florist

Проект B.Flowers с Pasquale Bruni Фото: B.Flowers

«Сколько себя помню, меня всегда окружали цветы (чаще всего я покупаю букеты из красных и розовых роз). Наталья Белова — мой любимый флорист в городе. Она понимает меня с полуслова и знает о цветах все. Ее букеты для меня — символ женственности в цветочном деле».

Marchesi 1824

«Это одна из легендарных миланских кондитерских. К слову, им нет равных не только в десертах, но и в итальянских тостах. Абсолютно беспроигрышный вариант для ланча».

Сад на площади Eleonora Duse

Сад на площади Eleonora Duse Фото: Depositphotos/PhotoXPress.ru

«Окна моего дома выходят на площадь Eleonora Duse. Ее главная достопримечательность — самый живописный сад города. Здесь дают цветам расти свободно, словно в дикой природе. В наших городских джунглях очень не хватало именно таких зеленых уголков, где можно почувствовать себя ближе к природе».

Записала Лидия Агеева