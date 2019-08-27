Пошлины пересчитали в ВВП

Снижение темпов роста во втором квартале 2018 года было зафиксировано во всех крупных развитых странах, следует из данных ОЭСР. Так, в квартальном выражении (с учетом сезонности) суммарный рост ВВП стран ОЭСР в апреле—июне замедлился до 0,5% против 0,6% в первом квартале (в годовом выражении — с 1,7% до 1,6%). Наиболее сильное снижение произошло в Великобритании, где на фоне неопределенности по поводу «Брексита» рост на 0,5% сменился спадом в 0,2%, а также в Германии — с 0,4% роста до снижения на 0,1%. Здесь падение экспорта, в том числе в Китай, негативно сказалось на объемах промпроизводства, а индекс деловой активности института Ifo в августе опустился до минимума с ноября 2012 года. «Признаки рецессии в немецкой экономике усиливаются»,— отмечают в институте. В целом в зоне евро ВВП во втором квартале вырос лишь на 0,2% (0,4% кварталом ранее), а в Италии оказался нулевым. В США квартальные темпы роста замедлились с 0,8% до 0,5%, в годовом выражении показатель остается самым высоким среди стран G7 (2,3% против 2,7% в первом квартале), но в ФРС указывают на риски ослабления экономики на фоне усиления торговых войн (на последнем заседании регулятор снизил ставку впервые за десять лет).

Впрочем, вчера вице-премьер Лю Хэ заявил, что Китай «нацелен на решение проблемы через консультации и взаимодействие в спокойном формате». «Мы выступаем резко против торговых войн»,— подчеркнул он. А президент США Дональд Трамп позднее заявил, что в Вашингтоне получили два «очень хороших» звонка из Пекина с предложением вернуться за стол переговоров (Пекин не комментировал это заявление). «Я думаю, что у нас будет сделка, потому что сейчас мы говорим на должных основаниях, они это понимают, и мы это понимаем»,— отметил вчера господин Трамп. «Впервые я вижу, что они действительно хотят договориться, это очень хороший шаг»,— добавил он.

Напомним, переговоры возобновились после личной встречи глав обеих стран в конце июня, однако июльский раунд оказался безрезультатным, после чего в Вашингтоне объявили о введении пошлин на весь остающийся объем импорта (с 1 сентября и 1 декабря). Китайские власти, в свою очередь, в прошлую пятницу объявили о решении повысить пошлины на импорт в объеме $75 млрд. В ответ Дональд Трамп пригрозил увеличением тарифов на 5% на $550 млрд импорта.

Татьяна Едовина