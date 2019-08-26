Второй взрыв в день ЧП под Северодвинском мог произойти в Финляндии

Второй взрыв, зафиксированный 8 августа норвежскими сейсмологами после взрыва в Северодвинске, мог произойти на территории Финляндии, говорится в сообщении на сайте NORSAR. «Дальнейший анализ происшествия с дополнительными сейсмологическими данными показал, что источником могли стать работы на шахтах в Финляндии»,— сказано в заявлении.

Сейсмологи объяснили, что инфразвуковая станция и сейсмологические датчики центра в Бардуфоссе в Норвегии зафиксировали сначала взрыв под Архангельском, а через два часа — еще один взрыв. Данные с других станций Финляндии и Норвегии позволили подтвердить, что новый хлопок произошел не на территории России.

Норвежская станция на Шпицбергене не зафиксировала радиоактивного загрязнения после инцидентов.

Напомним, 8 августа на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) произошел взрыв во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Жертвами ЧП стали пять человек, еще трое были доставлены в больницу с тяжелом состоянии, причем, по информации источников The Moscow Times, врачи медучреждения не знали о радиации. Медперсонал был обследован в Москве, и превышения допустимых уровней радиоактивности выявлено не было, заявили в Минздраве. У одного из медиков в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137, который мог попасть в организм через продукты, которые он принимал в пищу, сообщила пресс-служба правительства региона.

В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет утверждает, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».