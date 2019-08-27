Счетчики тепла вызвали горячие споры

Споры об обязательности установки индивидуальных приборов учета тепла в новостройках должны завершиться до ноября этого года — окончательная позиция по этому вопросу будет отражена в итоговом варианте проекта стратегии развития ЖКХ на 2020–2035 годы. Пока же градус дискуссии не снижается. Минстрой предлагает дать возможность решать вопрос об установке поквартирных теплосчетчиков на общих собраниях собственников (оставив при этом обязательность общедомовых приборов учета). Минэкономики и бизнес-сообщество продолжают настаивать на том, что отмена требования об обязательной установке индивидуальных счетчиков нецелесообразна.

Формально на урегулирование споров о судьбе нормы об обязательной установке индивидуальных приборов учета тепла в новостройках осталось около двух месяцев. Окончательная позиция по этому вопросу, как сообщили “Ъ” в Минстрое, будет отражена в итоговом варианте проекта стратегии развития ЖКХ до 2035 года — его ведомство намерено представить в ноябре. Документ должен заменить действующую стратегию действий до 2020 года. Как ранее заверял Минстрой, проект будет обсуждаться с «максимальным привлечением экспертного сообщества».

Дискуссия развернулась после появления предложения Минстроя отменить обязательную установку тепловых счетчиков в новостройках (эта норма закона «Об энергосбережении» действует с 2012 года). Объяснялась эта идея тем, что даже при наличии индивидуальных счетчиков определить фактически затраченный объем энергии невозможно, в частности из-за того, что при снижении температуры в одной квартире для поддержания привычной температуры в соседней ее жильцам потребуется большее количество тепла (соответственно, повышаются и их затраты).

«Наша инициатива появилась на фоне активной пропаганды компаний-производителей приборов учета о том, что установка тепловых счетчиков — это панацея от всех проблем»,— пояснил “Ъ” замминистра Максим Егоров. Предложение Минстроя — устанавливать в обязательном порядке лишь общедомовые приборы учета тепла, а вопрос об индивидуальных счетчиках оставить на усмотрение общего собрания собственников.

Оппонентом Минстроя в дискуссии выступило Минэкономики — в ведомстве настаивали на том, что экономия от использования индивидуальных систем теплового учета составляет около 20%. На основании этого Минэкономики даже предлагало распространить требование об их установке и на вторичный жилой фонд. Обсуждалась эта идея и с представителями отраслевого сообщества — на площадке комиссии РСПП по ЖКХ (см. “Ъ” от 4 июля).

«Мы стараемся сбалансированно учесть точки зрения всех сторон»,— говорит Максим Егоров. Однако, как показывает текущее положение дел, сделать это будет непросто. Как стало известно “Ъ”, глава РСПП Александр Шохин донес до профильного вице-премьера Виталия Мутко позицию большинства членов комиссии по ЖКХ о том, что отмена обязательной установки нецелесообразна, и попросил учесть эту позицию. Виталий Мутко переадресовал письмо господина Шохина в Минстрой, Минэкономики, ФАС и Минэнерго с резолюцией «для использования» при проработке вопроса об отмене обязательной установки таких счетчиков в новостройках. Этот вопрос планируется рассмотреть на очередном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ — как уточняют в Минстрое, дата его проведения пока не определена.

Не меняет своей позиции и Минэкономики — в ведомстве “Ъ” подтвердили, что продолжают придерживаться мнения о необходимости сохранения требования об обязательной установке индивидуальных тепловых счетчиков в новостройках. В Минэнерго переадресовали вопросы в Минстрой, в ФАС на запрос “Ъ” не ответили.

Евгения Крючкова