Reuters: РФ готова купить планшеты Huawei на российской ОС для переписи населения

Россия и Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» на планшеты китайской компании для проведения национальной переписи населения в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Китайская компания проявила заинтересованность в проекте и продемонстрировала образцы, которые могли бы использоваться.

«Это такой пилот. Мы рассматриваем его как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. Это в принципе неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа»,— сказал источник. Сейчас обсуждается установка «Авроры» на 360 тыс. планшетов Huawei к 1 августа 2020 года. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Как ранее сообщал заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов, пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца года. По его словам, решение о сближении принято на уровне лидеров государств.

По данным источников, переговоры продолжаются как по вопросу установок ОС «Аврора» (ранее Sailfish) на китайские смартфоны, так и по локализации части устройств Huawei в России. Кроме того, обсуждается возможность кооперации Huawei с «Яндексом» и Сбербанком.

ОС Sailfish — разработка финской компании Jolla. В 2014 году совладельцем Jolla стал российский миллиардер Григорий Березкин, который договорился с Минкомсвязи о создании национальной мобильной ОС. В марте 2018 года контроль над этой компанией приобрел «Ростелеком». По данным “Ъ”, на поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish потребуется свыше 160 млрд руб. На нее хотят перевести почти 8 млн пользователей до конца 2021 года.

Подробнее о поставках устройств на Sailfish чиновникам читайте в материале “Ъ” «Отечественные смартфоны сдадут в аренду».