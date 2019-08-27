Пенсионеров-льготников подвезут до границы

Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках. Минтруд вчера опубликовал поправки к закону, предложив учесть в законодательстве результаты судебной практики последних лет — в 99% случаев отдыхавшие за границей льготники успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций. В случае принятия поправок количество желающих выехать на отдых за границу может несколько увеличиться, но дополнительные расходы фонда ведомство оценивает лишь в 180 млн руб. в год — компенсировать им будут только траты на часть дороги по территории РФ.

Минтруд предлагает обязать Пенсионный фонд частично оплачивать одной из категорий российских пенсионеров проезд до места отдыха, даже если оно находится за границей. Ведомство опубликовало соответствующий проект федерального закона на портале regulation.gov.ru.

Сейчас ПФР оплачивает проезд до места отдыха пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такая возможность предоставляется раз в два года, если речь идет о поездках в пределах территории России. Компенсацию проезда можно получить как в наличной форме, так и в виде самих билетов до места назначения — последнее, впрочем, по данным Минтруда, выбирают менее 1% обращающихся за льготой. Верхний предел размера компенсации — не более стоимости места в плацкартном вагоне поезда, билета экономкласса на самолет, каюты третьей категории речного судна или четвертой-пятой группы морского.

При этом нынешнее законодательство не предусматривает оплаты льготникам проезда за границу, уточняет Минтруд, поэтому территориальные органы ПФР отказывают пенсионерам в таких обращениях. Однако в большинстве случаев пенсионеры оспаривают отказы фонда в судах, признают в министерстве, и в 99% случаев добиваются выплаты компенсаций — обычно объем таких выплат равен оплате части проезда в пределах территории РФ. Ссылаясь на «устойчивую судебную практику» положительных решений по таким искам к ПФР, Минтруд и предлагает закрепить соответствующую норму в законодательстве.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту Минтруда, в 2018 году общая численность пенсионеров, которые обратились за компенсацией, составила 289,1 тыс. человек. При этом о компенсации стоимости проезда на отдых за пределами РФ просили 13,5 тыс. человек — средний размер выплаты, которую им присудил суд, составил 13,2 тыс. руб. В среднем, исходя из такого размера компенсации, общая сумма расходов ПФР по этому направлению должна составить примерно 180 млн руб. в год. В пояснительной записке к документу Минтруд не указал необходимость выделения ПФР дополнительных средств на оплату новых обязательств, из чего можно предположить, что фонд изыщет эти деньги самостоятельно. Сейчас объем всех расходов бюджета ПФР на оплату стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно составляет 4,2 млрд руб. Теоретически отсутствие необходимости оспаривать отказ в компенсации в суде может увеличить число пенсионеров-льготников, желающих отправиться на зарубежный отдых, но очевидно, что произойдет это за счет отказа от внутрироссийских поездок и на общей стоимости льготы не скажется.

Анастасия Мануйлова