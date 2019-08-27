«Россию» отстроят заново

ООО «Сервис-отель» как собственник законсервированного еще в 2008 году здания отеля «Россия» на Верхневолжской набережной выиграло второй круг судебных тяжб с региональным управлением госохраны объектов культурного наследия (ОКН). Напомним, госорган не согласовывал проект реконструкции отеля, однако инвестор добился в суде признания отказа незаконным. Теперь в компании дают слово как можно быстрее приступить к работам, обещая в течение трех лет воссоздать точную копию аварийного здания в стиле конструктивизма. Правда, располагаться в нем будет не гостиница, а многоквартирный жилой дом.



Первый арбитражный апелляционный суд по жалобе ООО «Сервис-отель» отменил судебное решение в пользу управления госохраны ОКН Нижегородской области, которое отказалось согласовывать проект инвестора по реконструкции отеля «Россия».

Гостиница, расположенная на видовой точке Верхневолжской набережной, была законсервирована еще в начале 2008 года. По выводам экспертиз, построенное в 1936 году здание, элементы которого признаны охраняемым архитектурным наследием, сейчас в аварийном состоянии, а его внутренние стены поражены грибком. ООО «Сервис-отель» третий год спорит с госорганом, пытаясь добиться согласования проекта, по которому старый отель будет перестроен в «многофункциональное здание "Волжский откос" с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией».

Вместо гостиницы инвестор намерен построить внешне точно такое же здание, в котором будут располагаться квартиры. Дело в том, что предметом охраны является расположение «России» и внешний облик отеля: композиция и пропорциональный строй фасадов, цвет, архитектурные детали, а также декоративное оформление дубовой парадной лестницы. Однако управление госохраны ОКН отозвало ранее выданное согласие, ссылаясь на то, что инвестор не предоставил оценку технологии строительства двухуровневой парковки под зданием, поэтому в ведомстве сомневались, что реализация проекта «обеспечит сохранность» памятника архитектуры конструктивизма. Добавим, что отель в 30-х годах прошлого века был возведен на месте разрушенного храма в честь Георгия Победоносца. Поэтому судебные процессы посещали и представители Нижегородской епархии, в которой размышляли над идеей попробовать вернуть землю под восстановление храма. Правда, никаких юридических действий в данном случае епархия и РПЦ предпринимать не стали.

Апелляционное постановление по спору между инвестором и госорганом еще не опубликовано, но в карточке дела значится: «­Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт». Как рассказала участвовавшая в судебном заседании гендиректор ООО «Сервис-отель» Вера Терещенкова, апелляционный суд признал неправомерным отказ регионального управления госохораны ОКН согласовать проект реконструкции. «Их обязали согласовать изученный судами проект, и сейчас они смогут выдать нам разрешение на сохранение объекта культурного наследия. После этого мы намерены в ближайшее время приступать к работам», — сообщила директор компании. По ее словам, по проекту на реконструкцию гостиницы отведено три года, но власти наверняка будут торопить инвестора сдать объект к 800-летию Нижнего Новгорода в августе 2021 года. «­Будем стремиться работать эффективно, быстро и качественно: нам надо воссоздать точный облик, к которому привыкли нижегородцы. А городу нужно новое красивое здание из хороших материалов, чтобы оно еще сто лет простояло», — добавила Вера Терещенкова. Сумму инвестиций она называть не стала.

Напомним, в конце 2000-х годов, когда инвестор обращался за налоговыми льготами в заксобрание Нижегородской области, озвучивалась сумма затрат 3,4 ­млрд руб. А в 2013 году пустующее старое здание «России» у собственников пытались выкупить французская Bouygues Batiment Int. и ЗАО «Мосфундаментстрой-6», которые обещали инвестировать порядка €50 млн в строительство пятизвездочного отеля на месте старой гостиницы. Инвесторы подписали соответствующее соглашение с губернатором, однако гостиницу им не продали, и этот проект не состоялся. «Сервис-отель» планировал самостоятельно реконструировать здание к чемпионату мира по футболу 2018 года, но длительные тяжбы с областными структурами воспрепятствовали этим планам.

В региональном управлении госохраны ОКН не стали комментировать судебное решение, сославшись на то, что еще не знакомы с его текстом. Впрочем, по информации “Ъ-Приволжья”, несмотря на формальные возражения по жалобе инвестора, неприятия его действий у региональных властей нет. Как пояснил собеседник в правительстве Нижегородской области, они убедились в том, что у «Сервис-отеля» есть заемные финансовые ресурсы. Если бы апелляционный суд оставил в силе решение о законности отказа в согласовании проекта, то ситуация с реконструкцией отеля «Россия» перешла бы в стадию полной неопределенности, добавил чиновник.

Роман Кряжев