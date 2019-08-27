Нижегородцев призвали к расходам

Нижегородский минфин запустил конкурс муниципальных проектов «Вам решать», на реализацию которых региональное правительство готово выделить 900 млн руб. При этом на старте конкурса муниципалитеты представили проектов почти на 2 млрд руб. Муниципальные чиновники уже определились, какие именно проекты они хотели бы реализовать на территориях за счет бюджетных средств. Однако в нижегородском минфине однозначно заявили, что проекты определят нижегородцы в интернет-голосовании. Эксперты считают, что эта практика позволит понять, насколько местные власти адекватно воспринимают потребности жителей.



В Нижегородской области стартовал проект «Вам решать», в рамках которого жители городов и районов смогут проголосовать за выделение бюджетных средств на реализацию социально значимых проектов. По словам председателя общественного совета при нижегородском минфине Вячеслава Аксиньина, народное голосование станет своеобразной проверкой того, насколько адекватно руководители органов МСУ оценивают потребности граждан. Муниципальные администрации будут предлагать заявки на конкурс в порядке их приоритетности. «А вот как проголосуют жители, какой выберут проект, не известно. Результаты голосования покажут, насколько мнения населения и местных властей совпадают», — добавил Вячеслав Аксиньин.

Министерство финансов предлагает жителям Нижегородской области на сайте «Бюджет для граждан» проголосовать за те проекты, в реализации которых поможет областной бюджет. От муниципалитетов требуется сформировать перечень проектов и вынести их на суд жителей. По словам нижегородского министра финансов Ольги Сулимы, это могут быть проекты в сфере благоустройства, развития физкультуры и спорта, культуры, проблем водоснабжения и водоотведения и многие другие. Например, в Нижнем Новгороде предлагается направить 75 млн руб. на реконструкцию площади Горького, в Выксе — более 16 млн руб. на замену покрытия футбольного поля стадиона «Металлург». В Арзамасе предложено потратить 24 млн руб. на установку «умных» остановок общественного транспорта, в Шахунье — 6,3 млн руб. на ремонт детского сада №147, а в Катунках — 1,14 млн руб. на благоустройство старинного парка.

С 26 августа на сайте началось формирование списка проектов, голосование по которым будет проходить с 1 по 15 сентября. Проекты-победители войдут в модельные бюджеты муниципалитетов на 2020 год, а из бюджета области на их реализацию планируется направить в общей сложности 900 млн руб. Бюджетные средства будут распределяться в зависимости от численности населения, например, поселки, где проживают менее 15 тыс. человек, получат по 10 млн руб. Муниципальные образования с населением ­15–75 тыс. человек получат по 15 млн руб., 75–200 тыс. жителей — по 25 млн руб., свыше 200 тыс. — по 40 млн руб. Областному центру, где численность горожан свыше миллиона человек, будет предоставлено 100 млн руб. Сейчас на сайте интернет-голосования «Вам решать» размещено более 200 проектов на общую сумму 2 ­млрд руб.

По словам заместителя министра финансов Юрия Шалабаева, проект «Вам решать» должен привлечь граждан к участию в бюджетном процессе. Для обеспечения прозрачности голосования была разработана онлайн-платформа с применением блокчейн-технологий, добавил чиновник, а проголосовать можно будет, отправив СМС с помощью сотового телефона. Голосование построено так, что житель области может отдать голос и за проекты в других муниципалитетах, а не только в собственном городе и районе. Гипотетически возможны ситуации, когда жители будут сообща голосовать не за те проекты, которые для конкретного муниципалитета имеют первоочередное значение. Однако организаторы конкурса уверены, что какого-то заметного смещения с важных проектов на второстепенные не произойдет. «Граждане преимущественно голосуют только за те районы, с которыми они связаны местом проживания, либо у них там работа, дача или живут родственники. Люди далеко не всегда погружены в проблематику соседних территорий, и опыт проведения подобных голосований показывает, что, если жителя Нижнего Новгорода ничего не связывает с Сеченовским районом, он не будет лишний раз лазить по страницам портала и искать, за какой проект в этом районе проголосовать. Сильно на результатах голосования это не отразится», — уверен господин Шалабаев.

По его словам, поскольку проект пилотный, скорее существует риск, что в каких-то районах будет очень мало проголосовавших граждан. «Это будет означать, что либо подготовленные администрацией проекты малоинтересны жителям, либо до жителей плохо донесли информацию, либо есть какие-то проблемы в самой процедуре голосования. На первом этапе точных причин низкого голосования мы назвать не сможем: необходимо будет провести анализ полученных результатов. Но в любом случае в 2020 году муниципалитет получит все причитающиеся ему средства. Возможно, что при организации следующих голосований правила скорректируют и будет установлен минимальный порог участников, при достижении которого муниципалитет сможет рассчитывать на получение средств из областного бюджета», — пояснил чиновник.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, вопрос о выделении 900 млн руб. из областного бюджета на реализацию проекта «Вам решать» будет рассмотрен на ближайшем заседании законодательного собрания Нижегородской области в четверг. Бюджетный комитет заксобрания единогласно поддержал выделение этих средств.

Андрей Репин