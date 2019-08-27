Подполковник очистился от удобрений

Как стало известно “Ъ”, в Воронежской области начальник районной полиции смог восстановиться в должности после увольнения в связи с утратой доверия — его заподозрили в перевозках минеральных удобрений. Как считают в региональном главке МВД, подполковник Александр Бушмин контролировал бизнес, официально принадлежащий его матери. Речь идет о перевозках продукции россошанского химзавода «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. Источники “Ъ” на предприятии называют ситуацию «секретом Полишинеля», однако суду не хватило доказательств причастности полицейского к перевозкам. В воронежском ГУ МВД будут добиваться увольнения в апелляции.

Центральный райсуд Воронежа восстановил в должности замначальника ОМВД по Россошанскому району области — начальника полиции Александра Бушмина. Он был уволен в марте этого года в связи с утратой доверия после проверки управления по работе с личным составом. В главке регионального МВД пришли к выводу, что господин Бушмин не предпринял действий к урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, а также участвовал в предпринимательской деятельности.

Согласно материалам дела, подполковник был временно отстранен от исполнения обязанностей и переведен на должность оперуполномоченного в конце декабря 2018 года. В январе в отношении него была назначена проверка соблюдения требований к служебному поведению, по результатом которой в марте 2019-го начальник ГУ МВД Михаил Бородин наложил на него дисциплинарное взыскание в виде расторжения контракта. Проверяющие пришли к выводу, что Александр Бушмин участвовал в бизнесе своей матери по перевозкам минудобрений с использованием большегрузных автомобилей.

Доказательствами коррупционного правонарушения стали материалы двух служебных проверок, данные федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД-М, а также объяснения полковника, капитана, двух майоров и девяти гражданских свидетелей. Так, один из них пояснил, что в 2016 году господин Бушмин покупал у него грузовой автомобиль с целью «перевозки минеральных удобрений». Другой свидетель рассказал, что у подполковника «есть несколько водителей, которые работают на его автомобилях», а также видел, как он покупает запчасти. Третий свидетель — бывший сотрудник полиции — утверждал, что получал от начальника ГИБДД команды не останавливать автомобили, «принадлежащие Александру Бушмину». Еще два сотрудника дали объяснения, что в городе «ходят слухи» о бизнесе начальника полиции, а также что у его матери есть в собственности грузовые автомобили.

Полученные данные стали достаточными для увольнения господина Бушмина, однако суд с этим не согласился. Так, на заседании были допрошены еще три свидетеля, в том числе мать подполковника. Один из них рассказал, что по договоренности направил ее сбережения на покупку автомобилей, а после вместе со знакомым индивидуальным предпринимателем «договорился с заводом минеральных удобрений» об аренде этих грузовиков (речь идет об ОАО «Минудобрения» Аркадия Ротенберга). Прибыль он передавал матери Александра Бушмина. Та, в свою очередь, подтвердила, что получает деньги за перевозки по договору доверительного управления. При этом никаких поручений относительно этого бизнеса сыну она не давала.

Суд не принял во внимание большинство аргументов ГУ МВД, поскольку не увидел доказательств получения подполковником денег от своей матери или какого-то иного участия в ее предпринимательской деятельности. Конфликтом интересов данную ситуацию он также не посчитал. Отдельно суд отметил, что в апреле 2019 года управление СКР по Воронежской области проводило доследственную проверку в отношении подполковника, по результатам которой был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Своим решением суд отменил наложение взыскания и увольнение Александра Бушмина, восстановил его в должности и постановил выплатить 126,7 тыс. руб. за вынужденный прогул, отметив, что это надо сделать незамедлительно.

В ГУ МВД по Воронежской области “Ъ” пояснили, что решение Центрального райсуда Воронежа в законную силу не вступило и обжалуется главком «в установленном порядке». По словам источника, близкого к службе безопасности «Минудобрений», с юридической точки зрения Александр Бушмин действительно не имеет отношения к перевозкам, однако его близость к заводу является «секретом Полишинеля». «Схема строится через несколько ступеней: "Минудобрения" заключают контракт со своим перевозчиком, который уже нанимает ИП в субподряд. Вся Россошь живет за счет перевозок, свои машины есть у многих чиновников. Доходность одной машины — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц. Думаю, если в главке решили уволить Бушмина, то они его дожмут»,— сказал собеседник “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж