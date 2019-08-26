По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Следователь по делу бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на сумму 27 млрд руб., сообщает «РИА Новости». Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб. Мосгорсуд сегодня, 26 августа, рассматривает апелляционные жалобы его адвокатов на арест счетов и имущества.

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Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014-го господин Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Бывший министр останется под арестом до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.

Об аресте недвижимости, акций и денег экс-министра читайте в материале “Ъ” «Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения».