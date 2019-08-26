В Анапе сотрудники полиции изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

Инцидент предположительно произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево близ Анапы. Как сообщает анапский канал pva_life, двое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку. Информацию об этом подтвердил “Ъ-Кубань” источник в правоохранительных органах курорта.

По данным instagram-канала, трое сотрудников правоохранительных органов задержали несовершеннолетнюю девушку и молодого человека на пляже в Витязево. Парня полицейские якобы отпустили, а девушку стали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, после чего, предположительно, надругались над ней.

По данным источника, девушка была из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград». После инцидента юная волейболистка рассказала о произошедшем тренеру, который и вызвал сотрудников полиции. Есть пока непроверенная информация о задержании участников инцидента и увольнении их начальников.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю обещали прокомментировать случившееся позже.

Василий Хитрых