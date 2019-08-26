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Генсек ООН призвал сократить вредные выбросы сверх Парижского соглашения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге по итогам саммита G7 призвал мировых лидеров сократить выбросы парниковых газов больше, чем предусмотрено Парижским соглашением 2015 года. По его словам, мир столкнулся с «драматической климатической чрезвычайной ситуацией»: ледяная шапка Гренландии стремительно тает, а 2015–2019 годы были «самыми жаркими за всю историю наблюдений».

«Даже то, о чем страны договорились в Париже, на данный момент не выполняется. И поэтому абсолютно необходимо, чтобы страны взяли на себя обязательства увеличить то, что было обещано в Париже»,— сказал господин Гутерриш (цитата по AFP).

Парижское соглашение, принятое в 2015 году, регулирует меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу и предполагает обеспечение глобального роста температуры в текущем столетии на уровне гораздо ниже 2°С по сравнению с доиндустриальным уровнем и как можно ближе к 1,5°С.

Россия готовится ратифицировать Парижское соглашение до сентября текущего года. В связи с этим начинается разработка долгосрочной стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Не выдать себя клубами дыма».

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