«Что приказано пером, то перенесено на смартфон»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о юбилейном флагмане компании Samsung.

Компания Samsung представила новое поколение смартфонов — Galaxy Note 10 и 10+. Ключевой особенностью или даже признаком моделей традиционно стала работа с «умным» стилусом S Pen. В юбилейной версии он получил несколько важных улучшений. Огромный скачок был совершен в вопросе автономности. Прежняя версия функционировала на одной зарядке в течение получаса. Главный же инструмент Galaxy Note 10 и 10+ работает до 10 часов. Такого увеличения показателя разработчики достигли благодаря новому типу аккумулятора. В свежем S Pen применяется литиево-титанатная батарея.

Решать вопрос автономности стилуса инженерам Samsung пришлось из-за все большего количества его возможностей. В частности речь идет о новых дистанционных жестах управления. Чтобы оценить масштаб важности этих опций, надо сказать, что для них даже придумали свое название — S Pen Air.

В эту группу жестов входят, как уже известные по прежним моделям, вроде смены слайдов или скроллинга, так и новые, которые позволяют, например, переключаться между фронтальной и основной камерами, зумировать изображение в режиме фото- или видеосъемки. Пользователь может даже программировать собственные сценарии управления.

Перо хорошо распознает движение в пространстве. А привыкать к управлению с его помощью почти не нужно. При знакомстве с Samsung Galaxy Note 10 и 10+ у меня вообще не возникло проблем во время тестирования новых жестов S Pen. Со стороны я, конечно, выглядел как престарелый Гарри Поттер, который позабыл заклинания, но в смартфоне в этот момент почти что творилось волшебство.

Дизайнерские особенности, производительность, возможности фотографии и видеосъемки у семейства Galaxy Note традиционно для флагманской серии хороши. Жаль, что нет очевидных прорывов — то ли это влияние глобального пользовательского насыщения, то ли стратегия, по которой следующий анонс — раскладываемый Galaxy Fold — должен получить больше внимания. Но юбилейное семейство Note уже даже не ощущается как топ-аппарат Samsung, пусть и для нишевой аудитории.

Мои ощущения подтверждаются, например, исследованиями компании АТОЛ. В России Note наименее популярные смартфоны Samsung по результатам за прошлый год. Более того, лишь 5% россиян готовы купить мобильный аппарат южнокорейского вендора по цене выше 39 тыс. руб.