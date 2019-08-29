«Спрос на переоценку недвижимости будет устойчивым в течение двух-трех лет»

В 2019 году оценщики отмечают активизацию спроса на услуги по оценке недвижимого имущества и оспариванию его кадастровой стоимости. О том, какие факторы этому способствуют и почему заказчикам нужна переоценка недвижимого имущества, рассказывает Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (ЦНЭС).

В прошлом году и по настоящее время спрос на услуги переоценки кадастровой стоимости недвижимости и ее оспаривания обусловлен проведением в 2018 году в 34 субъектах РФ новой кадастровой оценки в соответствии с 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». В 2018 году государственные бюджетные учреждения (ГБУ) ее делали впервые — вместо независимых оценщиков. Помимо этого, в ряде субъектов РФ, например в Москве, продолжалось оспаривание результатов предыдущей кадастровой оценки. То есть все осталось, как это и было ранее, в соответствии с 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». И так как теперь в соответствии с действующим законодательством применить результаты оспаривания можно за весь налоговый цикл, независимо от года подачи заявления, то и спрос на данные услуги будет устойчивым в течение всех двух или трех лет в зависимости от субъекта РФ.

При оспаривании кадастровой стоимости оценщик может выступать как минимум в двух основных ипостасях — собственно оценщика, готовящего отчет об оценке реальной рыночной стоимости, или судебного эксперта, назначенного судом в делах об оспаривании. По своей сути работы практически идентичные, но статус исполнителя и даже юрисдикция его действий разные. Действия оценщика и содержание отчета об оценке регламентируются 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» и федеральными стандартами оценки, а действия судебного эксперта и его заключения — 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и Кодексом административного судопроизводства.

При выборе компании-партнера в целях оспаривания кадастровой стоимости имущества прежде всего необходимо обратить внимание на портфолио оценщика или компании, ранее выполненные проекты по оценке или судебной экспертизе для аналогичных целей и, что главное, на их результаты. Можно даже перепроверить результаты по кадастровым номерам объектов, найдя соответствующую информацию или на сайте региональной комиссии по оспариванию, или по решениям суда.

Также важно уточнить, как и при заказе любых других видов оценки, статус и репутацию оценочной фирмы. Основными критериями, их подтверждающими, служат срок осуществления оценочной деятельности, сумма страхового полиса, количество оценщиков в штате компании, наличие аккредитаций при государственных структурах и крупнейших российских компаниях, рекомендательных писем по профилю заказываемой услуги, место в отраслевых рейтингах (например, RAEX).