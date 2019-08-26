Аграрии Кубани получили в текущем году субсидии на 3,2 млрд рублей

За прошедшие месяцы 2019 года сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края получили из федерального и краевого бюджетов свыше 3,2 млрд руб. субсидий. Как сообщили в региональном минсельхозе, деньги предназначаются на погектарную поддержку в области овощеводства открытого грунта и семян, элитного семеноводства, а также на закладку садов и уход за ними.

Гранты предназначаются сельхозкооперативам, действующим более одного года, а также фермерам на развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того, министерство выдало сертификаты на улучшение жилищных условий семьям, проживающим в сельской местности.

В настоящее время продолжаются выплаты субсидий на закладку виноградников, агрострахование, содержание товарного маточного поголовья КРС мясных пород и развитие мелиоративного комплекса. Господдержка предоставляется всем категориям сельхозпроизводителей.

Всего в текущем году господдержка отрасли АПК на Кубани составляет около 8,5 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июне этого года в крае принят региональный закон «О развитии производства органической продукции». По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, закон призван создать предпосылки для более здорового питания людей. Более того, он открывает новые возможности для реализации аграрной политики в регионе, а также для расширения ассортимента кубанских эко-продуктов и выхода с ними на всероссийский и международные рынки. Согласно документу, производители натуральных продуктов на селе будет получать ощутимую господдержку. В хозяйственный оборот планируется вовлечь заросшие кустарниками и мелколесьем земли. Также планируется принять концепцию развития производства эко-продуктов на Кубани.

Василий Хитрых