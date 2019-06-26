Депутаты Краснодарского края приняли закон об органическом земледелии

В среду, 26 июня, на 24-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края парламентарии во втором и окончательном чтении единогласно приняли региональный закон «О развитии производства органической продукции».

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, закон призван создать предпосылки для более здорового питания людей. Более того, он открывает новые возможности для реализации аграрной политики в регионе, а также для расширения ассортимента кубанских эко-продуктов и выхода с ними на всероссийский и международные рынки.

Согласно документу, производители натуральных продуктов на селе будет получать ощутимую господдержку. В хозяйственный оборот планируется вовлечь заросшие кустарниками и мелколесьем земли. Также планируется принять концепцию развития производства эко-продуктов на Кубани.

«Принимаемый закон необходим, прежде всего, фермерам. Он позволит не только нарастить объем экспорта, но и обеспечить нашего потребителя здоровой продукцией. Тем более, у нас есть для этого все возможности и ресурсы», - резюмировал Юрий Бурлачко.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в первом чтении закон «Об органическом земледелии» был принят кубанскими парламентариями в апреле этого года. В первую очередь, он призван привести региональную нормативную базу в соответствие с федеральной. Под органической продукцией (биопродуктами) понимается сельхозпродукция, выращенная без использования или с ограниченным использованием синтетических пестицидов, минеральных удобрений и т. п. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, производство органической продукции требует отдельного правового регулирования, поскольку используемые технологии при ее производстве отличаются от традиционно принятых в сельском хозяйстве. В качестве мер поддержки документ предусматривает возможность оказания помощи производителям органической продукции при страховании рисков, создание кооперативов, внедрение специализированных образовательных программ, погектарную поддержку и др.

Дмитрий Михеенко