Организаторы фестиваля Stenograffia готовы изменить форму работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia готовы изменить форму работы художника-каллиграфа Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, чтобы избавиться от формы креста. Об этом они заявили сегодня, 26 августа, на встрече с православными активистами и представителями районной администрации. «Для нас крест не представляется сакральным, и мы за него биться не собираемся. Нас интересует качество объекта. Если у нас появится возможность при минимальных изменениях решить конфликт по поводу креста, не потеряв эстетические качества фигуры, мы это сделаем. Мы предлагаем незначительно изменить работу: понять, в каком месте нужно разомкнуть перекладину, чтобы это перестало считаться крестом»,— заявил сооснователь фестиваля Андрей Колоколов.

Ранее против креста на площади выступили православные активисты. Акция верующих «Не растопчи любовь!» прошла 25 августа и собрала около 15 человек. Часть верующих стояли в футболках со словами, которые сложились во фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие активисты выступили с одиночными пикетами, стоя по периметру арт-объекта в нескольких десятках метров друг от друга. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями.

После прихода представителей фестиваля Stenograffia и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко участники акции вступили в словесную перепалку. Один из православных активистов пообещал «измазать кровищей индейцев-сатанистов» площадь, «чтобы никто не топтался по святыне», и сесть в тюрьму. После этого организаторы приняли решение приостановить работы по восстановлению объекта, и Покрас Лампас отказался от визита в Екатеринбург.

Покрас Лампас расписал площадь Первой Пятилетки на «Уралмаше» в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева. В горадминистрации виновных пообещали наказать.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Гудроном по стрит-арту».

Анна Лапина, Екатеринбург