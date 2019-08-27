«Роднику» присудили аренду

Мэрия Челябинска проиграла в апелляционной инстанции спор с ООО «Родник» (связано с семьей бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича). Администрация не смогла убедить суд в том, что законно отказала компании в продлении права на аренду участка на берегу реки Миасс. Компания доказала в суде, что начала строительство здесь нового торгово-развлекательного комплекса. Сейчас «Родник» планирует возвести на этой территории объект общей площадью 171 тыс. кв. м, проект планировки территории под него прошел публичные слушания в марте этого года. Юристы считают, что у мэрии мало шансов добиться отмены судебного решения.



Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения жалобу администрации Челябинска на решение Арбитражного суда региона, который в апреле этого года постановил продлить договор аренды участка на берегу Миасса на северо-западе города с ООО «Родник». Как следует из судебных документов, в марте 2018 года мэрия отказалась продлевать договор аренды земли до 2021 года с ООО «Родник», ссылаясь на нарушение срока подачи документов. Также было отказано в продлении разрешения на строительство объекта. В качестве мотива для отказа было заявлено, что компания не начала возведение ТРК в установленные сроки.

ООО «Родник» удалось доказать в Арбитражном суде Челябинской области, что строительство на арендованном участке ведется еще с 2014 года: место огорожено забором, снят грунт, вбиты бетонные сваи. Минстрой Челябинской области этот факт подтвердил. Также суд постановил, что мэрия не вправе отказывать в продлении договора из-за несоблюдения 60-дневного срока подачи заявления.

В компании «Родник» отказались комментировать судебный спор с администрацией города до опубликования полного решения апелляционной инстанции.

На ставшей предметом спора территории ООО «Родник» планирует построить торгово-развлекательный комплекс в два-три этажа, общей площадью 171,5 тыс. кв. м (площадь застройки 85,5 тыс. кв. м), с наземной парковкой на 2,7 тыс. машино-мест. Также на участке кроме ТРЦ планируется возведение объекта спортивного назначения — автодрома и двухэтажного административного здания площадью 3,7 тыс. кв. м. В марте этот проект планировки территории прошел публичные слушания. Генеральный директор ООО «Родник» Элина Шумакова ранее сообщала “Ъ-Южный Урал”, что предварительно новый ТРК будет называться «Аллея Молл». Планируется, что более 30% площади там отдадут под развлекательные и социальные объекты, а «фишкой» проекта станет большое общественное пространство в центре комплекса (5 тыс. кв. м), стилизованное под сквер с вертикальными садами и фонтанами. Объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Родник» принадлежит кипрской компании Trescode limited. Ранее организацией на 100% владело АО «Макфа», собственником которой сначала был бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, потом актив перешел к его отцу Валерию Юревичу. ООО «Родник» построило в Челябинске два крупных торговых центра — «Родник» и «Алмаз». В 2018 году у организации был зафиксирован убыток в 239 млн руб.

Ранее компания «Родник» планировала построить на этом участке самый большой в городе торгово-развлекательный комплекс — Cloud («Облако») площадью 350 тыс. кв. м, где кроме гипермаркетов и кинотеатров планировалось разместить ледовый каток и океанариум. Однако от этих планов отказались, по словам представителей компании, из-за изменения потребностей горожан.

Партнер международного центра защиты прав Globallaw Андрей Саунин отмечает, что у мэрии было мало шансов на победу в апелляционной инстанции, потому что «Родник» предоставил исчерпывающие доказательства старта строительных работ на спорном участке. «Застройщик еще в 2014 году известил управление регионального Госстройнадзора о начале строительства ТРЦ. Кроме того, прокуратура в 2015 году инициировала проверки и судебные разбирательства именно в связи с началом строительства ТРЦ, что было зафиксировано в материалах судов. Заявления прокурора об оспаривании прав “Родника” на земельный участок и об оспаривании распоряжения администрации о выдаче компании разрешения на строительство были отклонены, получили преюдициальное значение при рассмотрении и настоящего спора. Кроме того, в 2015 году “Родник” поставил объект незавершенного строительства на кадастровый учет. Администрация Челябинска также изменила размер арендной платы за участок, включив в него ставку исходя из того, что строительство ведется»,— говорит юрист.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург также считает «сильной» позицию ООО «Родник» в споре с мэрией о продлении договора по аренде земли. «Если администрация будет обращаться в последующие инстанции, высока вероятность, что решение арбитражного суда устоит»,— говорит госпожа Гамбург.

Карина Кальярова